Пособие по временной нетрудоспособности после увольнения выплачивается сотруднику за счет работодателя, если он заболел в течение 30 календарных дней после увольнения. Чтобы получить выплаты, сотрудник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа, а также должно быть соблюдено условие по Трудовому Кодексу и нормам социального страхования о получении пособия в случае болезни после увольнения.
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Эксперты напомнили, что по Трудовому кодексу и нормам социального страхования пособие по временной нетрудоспособности полагается, если сотрудник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения.
Главное условие — бывший работник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа. Оплата составляет 60% от среднего заработка за последние два года, вне зависимости от стажа. При этом оплачивается только больничный по собственному заболеванию — например, по уходу за ребёнком после увольнения выплаты не полагаются. В Роскачестве подчеркнули, что процесс увольнения не должен превращаться в конфликт.
«Зрелые работодатели сохраняют прозрачные и уважительные отношения с бывшими сотрудниками, поскольку это напрямую влияет на уровень доверия в коллективе» , — добавили эксперты. Качество расставания с сотрудником становится важной частью корпоративной культуры наряду с процессом найма.
Трудовой Кодекс Пособие Нетрудоспособность Заболевание Увольнение Корпоративная Культура Владелец Бизнеса
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
В холдинге «Автодом» решили перенести выход на IPO на 2025 годКомпания хочет привлечь около 30 млрд рублей максимум за 30% капитала
Read more »
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи» в Серии А30 марта прошёл матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Аталанта».
Read more »
Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «Наполи» — «Милан»30 марта «Наполи» примет «Милан» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Read more »
Названы имена спортсменов, которые номинированы на попадание в список ForbesФигурист Дикиджи и хоккеист Демидов могут попасть в рейтинг Forbes «30 до 30»
Read more »
Экономика Рунета достигла 24,03 трлн рублейВ 2025 году вырастет на 30–34% до 29,5–30,5 трлн
Read more »
«Копия Олега Павловича». Экс-девушка Павла Табакова показала внучку мэтра30-летняя актриса Софья Синицына растит дочь от наследника звездной династии 30-летнего Павла Табакова.
Read more »