Пособие по временной нетрудоспособности после увольнения выплачивается сотруднику за счет работодателя, если он заболел в течение 30 календарных дней после увольнения. Чтобы получить выплаты, сотрудник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа, а также должно быть соблюдено условие по Трудовому Кодексу и нормам социального страхования о получении пособия в случае болезни после увольнения.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Эксперты напомнили, что по Трудовому кодексу и нормам социального страхования пособие по временной нетрудоспособности полагается, если сотрудник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения.

Главное условие — бывший работник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа. Оплата составляет 60% от среднего заработка за последние два года, вне зависимости от стажа. При этом оплачивается только больничный по собственному заболеванию — например, по уходу за ребёнком после увольнения выплаты не полагаются. В Роскачестве подчеркнули, что процесс увольнения не должен превращаться в конфликт.

«Зрелые работодатели сохраняют прозрачные и уважительные отношения с бывшими сотрудниками, поскольку это напрямую влияет на уровень доверия в коллективе» , — добавили эксперты. Качество расставания с сотрудником становится важной частью корпоративной культуры наряду с процессом найма.





