Посольство России в Мексике добивается возвращения домой несовершеннолетней гражданки

Российское посольство в Мексике прилагает все усилия для возвращения несовершеннолетней Кристины Романовой, удерживаемой в мексиканском учреждении. Дипломаты сталкиваются с отказом в консульском доступе и отсутствием реакции на обращения.

Посольство Российской Федерации в Мексике уделяет первостепенное внимание и осуществляет особый контроль над ситуацией, связанной с несовершеннолетней гражданкой России Кристиной Романовой, которая удерживается в специализированном учреждении Генеральной прокуратуры Мексики.

Об этом стало известно 12 апреля из сообщения, полученного «Известиями» от дипломатического представительства.

В заявлении посольства подчеркивается чрезвычайная деликатность и болезненность данного вопроса, обусловленная тем, что речь идет о российской гражданке, к тому же, несовершеннолетней. В связи с этим посольство предпринимает все необходимые меры для защиты интересов ребенка. Дипломаты активно занимаются этой проблемой с 2023 года, оказывая девочке и ее матери всестороннюю поддержку.<\/p>

Посольство задействует все доступные правовые инструменты и находится в постоянном контакте с местными властями, однако, по состоянию на 12 апреля, мексиканская сторона не предпринимает шагов к возвращению ребенка в Россию.Согласно информации, предоставленной посольством, мексиканские власти не предоставляют консульский доступ к Кристине Романовой с августа 2025 года. Все обращения, направленные в Министерство иностранных дел Мексики, Генеральную прокуратуру и другие органы власти, остаются без должного ответа, что, по мнению посольства, может рассматриваться как нарушение существующих международных процедур.<\/p>

Представители посольства акцентируют внимание на том, что содержание несовершеннолетней в учреждении, не имеющем статуса места задержания, ареста или осуждения, представляется юридически необоснованным с точки зрения всех правовых норм. Посольство намерено продолжать решительно отстаивать интересы российской несовершеннолетней гражданки, действуя в тесной координации с компетентными органами Российской Федерации.<\/p>

Яков Федоров, заведующий консульским отделом посольства России в Мексике, в своем заявлении 12 апреля подтвердил, что власти Мексики отказываются возвращать Кристину Романову в Россию и не предоставляют консульский доступ к ней с августа 2025 года. Он уточнил, что девушка находится в специализированном учреждении Генеральной прокуратуры Мексики, занимающемся делами семьи и детей. Российское посольство активно работает над этим вопросом с 2023 года, стремясь добиться возвращения Кристины на родину.<\/p>

Более того, сама несовершеннолетняя выразила желание вернуться в Россию и обратилась за помощью в репатриации.Мать Кристины, российская пианистка Марина Романова, поделилась информацией о том, что ее дочь подверглась уговорам сбежать через платформу Discord. По ее словам, Кристина познакомилась с молодым человеком через социальные сети. Этот молодой человек убедил девушку в необходимости побега, предлагая ей освободиться от, по его выражению, «бесконечной опеки» и обвиняя родителей в излишнем контроле.<\/p>

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, подчеркивая важность координации усилий между российскими дипломатическими представительствами, компетентными органами и семьями, оказавшимися в подобных обстоятельствах. Акцент на защите прав несовершеннолетних, особенно находящихся за рубежом, становится одним из приоритетных направлений работы посольства.<\/p>

В данном случае, посольство стремится не только обеспечить возвращение Кристины Романовой в Россию, но и установить полную ясность в обстоятельствах ее пребывания в мексиканском учреждении, а также обеспечить соблюдение всех применимых международных правовых норм. Посольство готово предоставить всю необходимую помощь и поддержку семье, сталкивающейся с трудностями в этой непростой ситуации.<\/p>

Важно отметить, что посольство продолжает внимательно следить за развитием событий и будет информировать общественность о любых изменениях в деле.<\/p>





