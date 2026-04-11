Последние жители Курской области, насильно вывезенные на Украину, возвращены домой

📆4/11/2026 3:54 PM
В Курскую область вернулись последние граждане, насильно вывезенные на территорию Украины. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, включая медицинское обслуживание, временное жилье и социальную адаптацию. Подробности о спасательной операции и дальнейших планах.

Это последние жители Курской области, которые были насильно вывезены на территорию Украины, – подчеркнул представитель власти. На пункте пропуска с белорусской стороны их встречала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Курская администрация оперативно направила за освобожденными автобусы и медицинский персонал для оказания необходимой помощи. По информации, озвученной представителем власти, в освобожденной группе находятся пять женщин и двое мужчин.

Возраст самого пожилого из них составляет 91 год. Все они – уроженцы Суджанского района Курской области. Губернатор добавил, что медицинские специалисты проведут повторное обследование каждого из вернувшихся сразу по прибытии в Курск. Поводом для такого тщательного обследования стали обнаруженные у некоторых из них заболевания, а также потеря зрения у одной из женщин. Всем пострадавшим гарантирована квалифицированная медицинская помощь. После завершения всех медицинских процедур бывшие пленные будут направлены к месту своего проживания. Было обещано, что для них организуют торжественную встречу, предоставят временное жилье, обеспечат необходимым имуществом и оформят все положенные по закону компенсации и пособия. Представитель власти также отметил, что их близкие с нетерпением ждут возвращения домой и очень переживают за их судьбу. Наши люди совсем скоро будут дома! Очень ждём! – добавил он. Кроме того, руководитель региона выразил благодарность Татьяне Москальковой и ее аппарату, администрации президента Российской Федерации, а также всем силовым структурам и отраслевым ведомствам, которые ежедневно прилагали усилия для освобождения жителей Курской области из плена. Сегодня также Российская Федерация и Украина провели масштабный обмен военнослужащими. В результате достигнутых договоренностей домой вернулись 175 человек, столько же украинских военных были переданы украинской стороне. Важно отметить, что освобождение этих граждан – результат слаженной работы многих ведомств и организаций, направленной на защиту прав и интересов соотечественников. Эта операция является еще одним примером успешного взаимодействия между различными структурами в условиях сложной геополитической ситуации. Возвращение этих людей домой – это значимое событие, которое демонстрирует заботу государства о своих гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется медицинскому сопровождению и социальной поддержке освобожденных, что подчеркивает гуманитарный аспект данной операции. Процесс репатриации включает в себя не только физическое возвращение людей, но и оказание необходимой психологической помощи, помощь в восстановлении документов и решении социальных вопросов. Возвращение каждого человека домой – это победа гуманизма и справедливости. Оказывается всесторонняя поддержка для скорейшей адаптации вернувшихся к мирной жизни, включая помощь в трудоустройстве и восстановлении социальных связей. Обеспечение безопасности и благополучия граждан является приоритетной задачей государства. Эти усилия показывают, что Российская Федерация не оставляет своих граждан в беде, и делает все возможное для их защиты и возвращения домой. В ближайшее время планируется продолжение работы по освобождению других граждан, оказавшихся в подобных обстоятельствах. Это подчеркивает важность координации действий между различными структурами и ведомствами для достижения гуманитарных целей. Все усилия направлены на то, чтобы каждый человек, оказавшийся в сложной ситуации, смог вернуться к своей семье и начать новую жизнь

