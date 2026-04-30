Head Topics

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС и современные вызовы в ядерной безопасности

Наука И Технологии News

📆4/30/2026 12:04 AM
📰dw_russian
108 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 63%

Анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС спустя 40 лет, а также современные вызовы в области ядерной безопасности, включая недавние инциденты и международные реакции.

Министр выразил благодарность Государственному департаменту США, министру энергетики Крису Райту, американской делегации, работавшей в Киеве, а также администрации в Вашингтоне за значительный вклад в укрепление сотрудничества.

В феврале прошлого года беспилотный летательный аппарат нанес удар по стальной и бетонной конструкции над реактором на Чернобыльской атомной электростанции. Киев возложил ответственность за инцидент на Россию, однако Москва отвергла все обвинения. По данным украинских властей, в результате атаки была повреждена герметичная оболочка, хотя утечки радиации не произошло. Международное агентство по атомной энергии после проведенной инспекции заявило, что конструкция больше не способна в полной мере выполнять свои основные функции по обеспечению безопасности, как сообщает агентство Reuters.

Власти СССР изначально пытались скрыть масштабы катастрофы, однако последствия аварии затронули значительные территории нынешних Украины, Беларуси и России, а также некоторые страны Европы. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 550 тысяч человек, а сама катастрофа вызвала глубокое недоверие к мирному атому. С 1986 по 2002 год в странах Северной Америки и Западной Европы не было построено ни одной новой атомной электростанции. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, ставшая величайшей техногенной катастрофой в истории ядерной энергетики.

Радиоактивное загрязнение охватило тогда три четверти Европы, и последствия ощущаются до сих пор. В последние дни Россия вновь нанесла удары по инфраструктуре Украины, Киев в ответ атаковал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. У берегов Болгарии на мель сел танкер из так называемого теневого флота РФ. Международное агентство по атомной энергии прокомментировало последствия удара по Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года взорвался 4-й реактор АЭС в Чернобыле, в результате чего от выброса радиации пострадали миллионы людей.

О крупнейшей катастрофе в истории ядерной энергетики и ее последствиях спустя 40 лет - в досье DW.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dw_russian /  🏆 9. in RU

Чернобыльская АЭС Ядерная Безопасность Радиация МАГАТЭ Международные Отношения

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-30 03:04:39