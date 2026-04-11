Последние семь жителей Курской области вернулись из украинского плена

📆4/11/2026 10:57 AM
📰RT на русском
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об освобождении последних семи жителей региона, которые были удерживаемы на территории Украины. Все освобожденные граждане получат необходимую медицинскую и социальную поддержку.

11 апреля 2026, 13:51 Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении из украинского плен а последних семи жителей региона. Эти граждане , вывезенные с территории Курской области, были насильно удерживаемы на Украине. Новость о завершении этого трудного этапа для жителей приграничья вызывает облегчение и подчеркивает важность усилий, предпринятых для их освобождения.

Возвращение этих людей является результатом совместных действий региональных властей и, вероятно, других заинтересованных сторон, направленных на защиту прав и интересов граждан России. Губернатор выразил благодарность всем, кто принимал участие в этом процессе, и подчеркнул, что регион продолжит оказывать всю необходимую поддержку вернувшимся гражданам.\Региональные власти оперативно организовали транспортировку и медицинское сопровождение для освобожденных. Врачи тщательно осмотрят каждого из них по прибытии в Курск, чтобы оценить состояние здоровья и оказать необходимую помощь. В составе освобожденных семеро курян: пять женщин и двое мужчин, самому старшему из которых 91 год. Особое внимание будет уделено тем, у кого есть проблемы со здоровьем, включая женщину с нарушением зрения. Губернатор отметил, что всем нуждающимся будет предоставлена квалифицированная медицинская помощь. Также планируется помочь им с размещением, обеспечением необходимыми вещами и оформлением всех положенных выплат. Этот комплекс мер направлен на облегчение адаптации людей после пережитого плена и создание комфортных условий для их возвращения к нормальной жизни. Власти региона подчеркивают свою готовность оказать всестороннюю поддержку в этот сложный период.\Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посещала пограничный пункт белорусско-украинской границы, вероятно, для контроля за процессом обмена или возвращения пленных. Ее присутствие подчеркивает важность межгосударственного сотрудничества в решении гуманитарных вопросов и защите прав человека. Этот визит является частью более широких усилий по урегулированию ситуации и обеспечению возвращения всех российских граждан, незаконно удерживаемых за рубежом. Важно отметить, что освобождение этих семерых курян — это лишь один из эпизодов более масштабной работы по возвращению домой всех граждан, попавших в сложную ситуацию. Губернатор и региональные власти неоднократно подчеркивали свою приверженность защите интересов жителей Курской области и готовность оказывать всю необходимую помощь в подобных ситуациях. Сейчас основной задачей является обеспечение комфортных условий для возвращения этих людей к обычной жизни, оказание им необходимой медицинской и социальной поддержки, а также помощь в адаптации после пережитого.\Власти также планируют оказать помощь в оформлении всех необходимых документов и выплат, положенных по закону. Это включает в себя предоставление информации о положенных льготах и компенсациях, а также помощь в восстановлении утраченных документов. Данные меры направлены на то, чтобы облегчить процесс интеграции освобожденных граждан в общество и обеспечить им достойные условия жизни. Важно, чтобы люди, прошедшие через подобный опыт, чувствовали поддержку государства и могли рассчитывать на помощь в решении возникающих проблем. Региональные власти намерены продолжить работу по защите прав и интересов жителей области, а также оказывать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Освобождение этих людей — важный шаг в этом направлении, и власти будут продолжать прилагать усилия для решения подобных вопросов

Курская Область Плен Освобождение Губернатор Хинштейн Украина Возвращение Граждане Медицинская Помощь Социальная Поддержка Приграничье

 

