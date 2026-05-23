Последние новости о Пепе Гвардиоле и его бывшем члене «Сити», где также рассказывается о Фликах о Барселоне и Хамесе Родригесе

📆5/23/2026 12:28 PM
Официально Пеп Гвардиола объявил о своем уходе из Манчестера Сити после 10-ти лет работы в клубе. Кроме этого, он дал интервью, признался в своей ошибке и сожалении при принятии решений. Также присутствуют последние новости и мифцы о Келвин Филлипсе и его здоровье, как основного игрока сборной в 2016 году, и о Фликах о Барселоне и Хамесе Родригесе. Последнее предложение говорит о том, что Хамес хотел играть в «МЮ» после «Реала», но Анчелотти на него смотрел с упреком и хотел, чтобы Хамес приехал в «Баварию».

Манчестер Сити официально подтвердил, что Пеп Гвардиола покинет пост главного тренера после 10 лет в клубе. Ранее Пеп дал откровенное интервью, в котором признался о решении, о котором до сих пор больше всего сожалеет.

Он вспомнил, как в начале работы в 2016 году жестко обошелся с вратарем Джо Хартом, когда тот потерял место в составе и был отправлен в аренду.

"Я хочу признаться. Я сожалею. Когда принимаешь много решений, ты совершаешь ошибки. Есть одно глубокое сожаление, которое у меня уже много лет: я не дал Джо Харту шанса доказать свою ценность, хотя он был хорошим вратарем.

И я должен был это сделать. Полное уважение к Клаудио Браво, уважение к Эдерсону, когда он пришел, он был важным. Иногда я недостаточно справедлив. Когда у меня есть сомнения, я общаюсь с людьми, но тогда я был на 100% уверен, что нужно делать именно так.

‖ А также Пеп вспомнил о гостях Келвин Филлипса в Манчестере. Кому-либо-то еще слышал об этом, будучи основным игроком сборной на тот момент? Флик о Барселоне: "Я мотивирован на третье подряд чемпионство в Ла Лиге. У нас пять титулов, но мы жаждем большего" Хамес Родригес: "Я собирался в «МЮ» после «Реала».

Анчелотти сказал: \"Какой «Манчестер»? Он мертв. Ты должен приехать ко мне в «Баварию»

