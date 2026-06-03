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Посол России в Британии назвал британские оборонные компании потенциальными целями ответных мер

Международные Отношения News

Посол России в Британии назвал британские оборонные компании потенциальными целями ответных мер
Россия\\Великобритания\\Вооружение\
📆6/3/2026 11:49 PM
📰lifenews_ru
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Андрей Келин заявил, что предприятия из Великобритании, Дании и Канады, участвующие в поставках вооружения Украине, могут стать объектами ответных действий России, подчеркнув разногласия позиций Москвы и Лондона в украинском конфликте.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в недавнем интервью подчеркнул, что компании из Великобритании, участвующие в производстве и поставке вооружения для украинской армии, могут стать потенциальными объектами ответных мер со стороны российской армии.

По словам дипломата, цепочки поставок украинского военно-промышленного комплекса простираются на несколько стран, среди которых Великобритания, Дания и Канада, что расширяет географию вовлечённых предприятий и усложняет задачу их контроля. Келин напомнил, что Москва уже обладает перечнем адресов компаний, которые поставляют вооружение Киеву, и эта информация была ранее обнародована в открытых источниках. Он отметил, что такие данные позволяют российской стороне принимать обоснованные решения о возможных мерах воздействия, которые могут включать как экономические ограничения, так и более серьёзные шаги в сфере безопасности

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Россия\ \Великобритания\ \Вооружение\ \Украина\ \Санкции

 

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