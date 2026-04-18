Посольство России впервые с августа 2025 года посетило гражданку РФ в мексиканском приюте

Сотрудники посольства России в Мексике смогли навестить Кристину Романову, гражданку РФ, находящуюся в местном приюте. Консульский доступ к девушке не предоставлялся с августа 2025 года. Дипломаты настаивают на незаконности ее содержания без юридических оснований.

Сотрудники российского посольства в Мексике смогли впервые с августа 2025 года навестить Кристину Романову, гражданку Российской Федерации, которая содержится в специализированном местном приют е. Эту информацию 18 апреля подтвердил заведующий консульским отделом дипломатического представительства Яков Федоров. «Посольству 17 апреля удалось добиться встречи с Кристиной Романовой, консульский доступ к которой не предоставлялся с августа 2025 года.

Мы продолжаем прилагать все необходимые усилия для урегулирования сложившейся ситуации в интересах российской гражданки», — цитирует Федорова агентство ТАСС. Дипломаты особо подчеркнули, что содержание под стражей человека, который не имеет статуса задержанного, арестованного или осужденного, является незаконным и не имеет под собой никаких юридических оснований. Ситуация с 17-летней россиянкой, которая, по некоторым данным, оказалась в Мексике и теперь удерживается без надлежащих правовых оснований, находится под пристальным вниманием Министерства иностранных дел Российской Федерации. Тем временем, мать Кристины, Марина Романова, в беседе с изданием «Известия» 18 апреля высказала опасения по поводу невозможности встретиться со своей дочерью. По ее словам, девочке намеренно внушают, что мать от нее отказалась и не желает видеть. Ранее, 12 апреля, представители российского посольства в Мексике уже заявляли «Известиям», что дело Кристины Романовой находится под их особым контролем. В дипмиссии тогда также отмечали, что продолжение содержания под стражей лица, которое не имеет официального статуса задержанного, арестованного или осужденного, противоречит всем существующим правовым нормам и принципам. История Кристины Романовой вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку затрагивает права и интересы несовершеннолетней гражданки России, находящейся за рубежом. Отсутствие консульского доступа в течение длительного периода времени, начиная с августа 2025 года, а также заявления о психологическом давлении на девушку, усиливают тревогу. Посольство РФ в Мексике, действуя в рамках своих полномочий, стремится обеспечить соблюдение законных прав Кристины Романовой, а также выяснить все обстоятельства ее пребывания в приюте. Дипломатические ведомства Российской Федерации традиционно уделяют повышенное внимание защите прав и интересов своих граждан за рубежом, особенно когда речь идет о несовершеннолетних. Данный случай демонстрирует сложность и многогранность работы по оказанию консульской помощи в экстренных ситуациях. Важность своевременного предоставления консульского доступа для обеспечения безопасности и правовой защиты граждан неоспорима. Теперь, когда контакт установлен, есть надежда на скорейшее прояснение всех обстоятельств дела и принятие мер, направленных на благополучие Кристины Романовой. Российские дипломаты продолжают работать над разрешением ситуации, прилагая все усилия для того, чтобы права и законные интересы российской гражданки были полностью соблюдены, и она получила необходимую поддержку. Ситуация с Кристиной Романовой подчеркивает необходимость четкого соблюдения международного права и двусторонних соглашений между государствами в вопросах защиты прав граждан, особенно когда речь идет о несовершеннолетних, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Меры, предпринимаемые посольством, направлены на установление истины и обеспечение законности, что является приоритетом в любой дипломатической работе. Помимо прямого взаимодействия с местными властями и учреждениями, российская сторона активно использует все доступные дипломатические каналы для достижения позитивного результата. Информация о том, что Кристине Романовой внушают ложные сведения о позиции ее матери, вызывает особую обеспокоенность и требует тщательного расследования. Такие действия могут рассматриваться как попытка манипуляции и оказания неправомерного влияния на несовершеннолетнюю, что недопустимо. Посольство России в Мексике, имея доступ к Кристине, будет стремиться установить истинное положение дел и убедиться, что ее права не нарушаются. Работа по урегулированию ситуации находится на стадии активного развития, и дипломаты намерены добиваться полного восстановления прав и законных интересов Кристины Романовой. Этот случай является ярким примером того, как важна работа консульских служб и дипломатических представительств в защите граждан за рубежом, особенно в случаях, связанных с несовершеннолетними и потенциальным нарушением их прав. Российская сторона настаивает на строгом соблюдении всех международных правовых норм и требует незамедлительного устранения любых нарушений, если таковые будут выявлены. Дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться, чтобы обеспечить максимальную защиту интересов Кристины Романовой и ее возвращение в безопасную и благоприятную среду





Россия Мексика Посольство Гражданка РФ Приют

