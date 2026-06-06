Португалия и Чили встречаются в товарищеском матче перед ЧМ-2026

В эти минуты в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные Португалии и Чили. Игра проходит на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» (Португалия). В качестве главного арбитра выступает Лука Цуфферли. «Чемпионат» ведётудвоил преимущество своей команды на 75-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий португальцев Гонсалу Гедеш на 58-й минуте. Команды остались вдесятером на 45+2-й минуте. С поля были удалены форвард Португалии Рафаэл Леау и защитник чилийцев Иван Роман за драку, возникшую после столкновения у боковой линии. Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы заняли первое место, опередив Ирландию, Венгрию и Армению. Сборная Чили в южноамериканской квалификации к чемпионату мира заняла 10-е место в группе из 10 команд и не вышла в финальную стадию главного турнира четырёхлетия.

В эти минуты в рамках подготовки к финальной стадии чемпионат а мира 2026 года в США, Канаде и Мексике идёт товарищеский матч , в котором встречаются сборные Португалии и Чили .

Игра проходит на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» (Португалия). В качестве главного арбитра выступает Лука Цуфферли.

«Чемпионат» ведётудвоил преимущество своей команды на 75-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий португальцев Гонсалу Гедеш на 58-й минуте. Команды остались вдесятером на 45+2-й минуте. С поля были удалены форвард Португалии Рафаэл Леау и защитник чилийцев Иван Роман за драку, возникшую после столкновения у боковой линии.

Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы заняли первое место, опередив Ирландию, Венгрию и Армению. Сборная Чили в южноамериканской квалификации к чемпионату мира заняла 10-е место в группе из 10 команд и не вышла в финальную стадию главного турнира четырёхлетия





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