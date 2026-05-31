Популяция иксодовых клещей достигает максимума в конце мая: что нужно знать владельцам домашних животных

Популяция иксодовых клещей достигает максимума в конце мая, что может привести к опасным инфекциям у домашних животных. Владельцам животных необходимо знать, как предотвратить заражение и как безопасно удалить клеща.

Популяция иксодовых клещей достигает максимума в конце мая. Без должной защиты каждая прогулка на природе может обернуться для питомца тяжёлыми последствиями. Клещ является переносчиком целого ряда опасных инфекций, включая эрлихиоз, тейлериоз, гепатозооноз и болезнь Лайма.

Без своевременного лечения эти заболевания быстро прогрессируют и нередко заканчиваются летальным исходом. Инкубационный период варьируется от нескольких дней до двух-трёх недель, но классические признаки - вялость, отказ от еды, высокая температура, сильная жажда и изменение цвета мочи - чаще всего дают о себе знать уже на третьи - пятые сутки. Опасность в том, что иногда болезнь протекает бессимптомно. Не каждый клещ заразен, а прикрепление инфицированного паразита не гарантирует заболевание.

Самыми надёжными остаются пероральные препараты, капли на холку и специальные ошейники. Любое средство от клещей должно подбираться индивидуально с учётом породы, веса и состояния здоровья животного. Чтобы безопасно удалить клеща, лучше всего пользоваться специальными инструментами - крючком или петлёй из ветеринарной аптеки. После удаления клеща необходимо внимательно наблюдать за животным минимум две недели, оценивая его аппетит, активность и цвет мочи.

На это время лучше полностью отказаться от выездов за город, чтобы в случае резкого ухудшения самочувствия иметь возможность быстро доставить питомца в клинику





