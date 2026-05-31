Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Популяция иксодовых клещей достигает максимума в конце мая: что нужно знать владельцам домашних животных

Здоровье Животных News

Популяция иксодовых клещей достигает максимума в конце мая: что нужно знать владельцам домашних животных
Иксодовые КлещиЗаболевания Домашних ЖивотныхСредства От Клещей
📆5/31/2026 3:28 AM
📰RT на русском
57 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 53%

Популяция иксодовых клещей достигает максимума в конце мая, что может привести к опасным инфекциям у домашних животных. Владельцам животных необходимо знать, как предотвратить заражение и как безопасно удалить клеща.

Популяция иксодовых клещей достигает максимума в конце мая. Без должной защиты каждая прогулка на природе может обернуться для питомца тяжёлыми последствиями. Клещ является переносчиком целого ряда опасных инфекций, включая эрлихиоз, тейлериоз, гепатозооноз и болезнь Лайма.

Без своевременного лечения эти заболевания быстро прогрессируют и нередко заканчиваются летальным исходом. Инкубационный период варьируется от нескольких дней до двух-трёх недель, но классические признаки - вялость, отказ от еды, высокая температура, сильная жажда и изменение цвета мочи - чаще всего дают о себе знать уже на третьи - пятые сутки. Опасность в том, что иногда болезнь протекает бессимптомно. Не каждый клещ заразен, а прикрепление инфицированного паразита не гарантирует заболевание.

Самыми надёжными остаются пероральные препараты, капли на холку и специальные ошейники. Любое средство от клещей должно подбираться индивидуально с учётом породы, веса и состояния здоровья животного. Чтобы безопасно удалить клеща, лучше всего пользоваться специальными инструментами - крючком или петлёй из ветеринарной аптеки. После удаления клеща необходимо внимательно наблюдать за животным минимум две недели, оценивая его аппетит, активность и цвет мочи.

На это время лучше полностью отказаться от выездов за город, чтобы в случае резкого ухудшения самочувствия иметь возможность быстро доставить питомца в клинику

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Иксодовые Клещи Заболевания Домашних Животных Средства От Клещей Предотвращение Заражения

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 06:27:52