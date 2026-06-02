Пономарев поддержал продление контракта ЦСКА с Акинфеевым

Легенда ЦСКА Владимир Пономарев назвал правильным решение клуба продлить контракт с вратарем Игорем Акинфеевым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Москва, 2 июня. Легендарный защитник ЦСКА Владимир Пономарев поддержал решение клуба продлить контракт с голкипером Игорем Акинфеев ым на один год. В интервью НСН он отметил, что хотя молодой вратарь Владислав Тороп показывает интересную игру, наличие опытного Акинфеев а необходимо для страховки и поддержания авторитета команды.

Пономарев также не исключил, что в будущем Акинфеев может перейти на тренерскую работу в клубе. 2 июня ЦСКА опубликовал официальное видео, посвященное продлению соглашения с 38-летним вратарем. Контракт рассчитан до конца сезона 2026/2027. В клубе назвали Акинфеева самым преданным игроком в истории мирового футбола, подчеркнув, что он находится в системе армейцев с 1990 года. За это время голкипер провел 818 официальных матчей за красно-синих, 327 из которых отыграл на ноль.

Он является бессменным капитаном команды и одним из самых титулованных футболистов в истории России. В прошедшем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех турнирах, пропустив 22 мяча. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать высокий уровень, хотя часть игр пропустил из-за травм. ЦСКА по итогам чемпионата России занял пятое место, что не вполне устроило болельщиков и руководство.

Тем не менее продление контракта с легендой клуба было воспринято позитивно, так как его опыт и лидерские качества остаются важными для команды. Стоит отметить, что Акинфеев является шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 111 матчей и был участником чемпионатов мира и Европы. Его преданность одному клубу на протяжении всей карьеры - редкое явление в современном футболе.

Многие эксперты считают, что даже в 38 лет он способен конкурировать за место в основе, однако клуб постепенно готовит смену в лице Торопа и других молодых вратарей. Таким образом, продление контракта с Акинфеевым - это не только дань уважения его заслугам, но и прагматичное решение: опытный голкипер может страховать партнеров и помогать в воспитании молодежи. Вероятно, после завершения игровой карьеры он останется в структуре ЦСКА в качестве тренера или функционера.

Пока же болельщики могут радоваться еще одному году игры своего кумира на высшем уровне





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ЦСКА Акинфеев Контракт Футбол Пономарев

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