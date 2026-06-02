Пономарев поддержал продление контракта ЦСКА с Акинфеевым

Легенда ЦСКА Владимир Пономарев назвал правильным решение клуба продлить контракт с вратарем Игорем Акинфеевым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.
Москва, 2 июня. Легендарный защитник ЦСКА Владимир Пономарев поддержал решение клуба продлить контракт с голкипером Игорем Акинфеев ым на один год. В интервью НСН он отметил, что хотя молодой вратарь Владислав Тороп показывает интересную игру, наличие опытного Акинфеев а необходимо для страховки и поддержания авторитета команды.
Пономарев также не исключил, что в будущем Акинфеев может перейти на тренерскую работу в клубе. 2 июня ЦСКА опубликовал официальное видео, посвященное продлению соглашения с 38-летним вратарем. Контракт рассчитан до конца сезона 2026/2027. В клубе назвали Акинфеева самым преданным игроком в истории мирового футбола, подчеркнув, что он находится в системе армейцев с 1990 года. За это время голкипер провел 818 официальных матчей за красно-синих, 327 из которых отыграл на ноль.
Он является бессменным капитаном команды и одним из самых титулованных футболистов в истории России. В прошедшем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех турнирах, пропустив 22 мяча. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать высокий уровень, хотя часть игр пропустил из-за травм. ЦСКА по итогам чемпионата России занял пятое место, что не вполне устроило болельщиков и руководство.
Тем не менее продление контракта с легендой клуба было воспринято позитивно, так как его опыт и лидерские качества остаются важными для команды. Стоит отметить, что Акинфеев является шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 111 матчей и был участником чемпионатов мира и Европы. Его преданность одному клубу на протяжении всей карьеры - редкое явление в современном футболе.
Многие эксперты считают, что даже в 38 лет он способен конкурировать за место в основе, однако клуб постепенно готовит смену в лице Торопа и других молодых вратарей. Таким образом, продление контракта с Акинфеевым - это не только дань уважения его заслугам, но и прагматичное решение: опытный голкипер может страховать партнеров и помогать в воспитании молодежи. Вероятно, после завершения игровой карьеры он останется в структуре ЦСКА в качестве тренера или функционера.
Пока же болельщики могут радоваться еще одному году игры своего кумира на высшем уровне
ЦСКА Акинфеев Контракт Футбол Пономарев
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Путин подписал закон о бюджете на 2025-2027 годыПрезидент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2025 год и 2026-2027 годы.
Read more »
Компания Apple может выпустить складные и более тонкие iPhoneВыпуск складных моделей может начаться в 2026–2027 годах.
Read more »
В ГД рассказали об индексации пенсий в 2026-2027 годахДепутат Чаплин: в РФ запланированы четыре индексации пенсий в 2026-2027 годах
Read more »
Россиянам рассказали, когда возможен «пузырь» на рынке недвижимостиЭкономист Казова: пузырь на рынке недвижимости в России возможен в 2026-2027 годы
Read more »
В МХЛ с сезона-2026/2027 для тренеров вводится обязательное наличие аттестатаВ Молодёжной хоккейной лиге с сезона-2026/2027 для тренеров будет обязательным наличие профессионального аттестата.
Read more »
В Формуле-Е представили машину четвёртого поколения, её мощность может достигать 815 л.с.Чемпионат Формулы-Е представил новую машину четвёртого поколения, которая будет использоваться начиная с сезона-2026/2027.
Read more »