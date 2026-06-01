Помощница Эпштейна раскрыла приглашение принца Эндрю в его резиденции

Сара Келлен, бывший ассистент Джеффри Эпштейна, на закрытых слушаниях в Конгрессе США заявила, что принц Эндрю приглашал её в Роял-Лодж или Букингемский дворец. Это новый эпизод в скандале, связанном с королевской семьёй и преступлениями Эпштейна.

Помощница покойного американского финансиста Джеффри Эпштейн а Сара Келлен , давая показания в Конгрессе США, сообщила, что бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал её к себе домой.

Это заявление прозвучало на закрытом заседании Палаты представителей в мае текущего года. По информации газеты Daily Mail, Келлен рассказала, что принц Эндрю предлагал ей встретиться либо в его резиденции Роял-Лодж в Виндзоре, откуда его выселили в декабре прошлого года, либо в Букингемском дворце. Эти откровения стали частью расследования, которое продолжает изучать связи британской королевской семьи с осуждённым сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Сара Келлен сейчас 46 лет.

С 2001 года она работала личным ассистентом Эпштейна на протяжении более десяти лет. Её показания могут пролить свет на масштаб преступной сети финансиста и степень вовлечённости высокопоставленных лиц. Напомним, что в конце февраля этого года принца Эндрю задержали в Великобритании по подозрению в служебном злоупотреблении в период, когда он занимал пост торгового представителя.

Правоохранительные органы заподозрили его в передаче государственных документов Эпштейну. 31 мая издание Express UK сообщило о новых обвинениях против бывшего принца, связанных с неподобающим поведением в отношении женщины, работавшей официанткой на престижном скаковом фестивале Royal Ascot в 2002 году. Эти события вновь привлекли внимание к фигуре принца Эндрю, который уже давно находится под прицелом общественности и следствия.

Ранее он обвинялся в сексуальных домогательствах со стороны Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что была вынуждена вступать с ним в интимную связь по указанию Эпштейна. Сам принц отрицал какие-либо нарушения, однако его участие в скандале нанесло серьёзный ущерб репутации британской монархии. Показания Сары Келлен могут стать ключевым элементом в деле, которое власти США и Великобритании рассматривают с пристальным вниманием.

Ожидается, что расследование выявит новых фигурантов и позволит привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме в 2019 году





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Сара Келлен Принц Эндрю Джеффри Эпштейн Конгресс США Скандал

United States Latest News, United States Headlines