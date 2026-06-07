Помощник Путина подтвердил визит бизнесмена к Зеленскому, но имя не назвал

Юрий Ушаков в интервью подтвердил, что один из российских предпринимателей посещал Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, однако отказался раскрыть его личность. Он также рассказал о наличии открытых и закрытых каналов связи между Москвой и Киевом, отметив, что ранее проходили раунды переговоров. Президент Путин ранее сообщил об этом визите на ПМЭФ, подчеркнув отсутствие практического смысла в новых переговорах по мнению Москвы.

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что известный российский предприниматель посещал Киев для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в информационной системе Вести, Ушаков отметил, что личность бизнесмена остаётся неназванной по понятным причинам.

Он также подчеркнул, что подобные контакты свидетельствуют о наличии определённых каналов связи между Москвой и Киевом, которые могут быть как открытыми, так и закрытыми. Ранее, как напомнил Ушаков, российская сторона проводила несколько раундов переговоров с украинской стороной, однако сейчас ситуация изменилась. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал, что примерно три недели назад один из российских предпринимателей посетил украинскую столицу и встретился с Владимиром Зеленским.

По словам Путина, бизнесмен по возвращении пересказал ему суть разговора и передал просьбу Зеленского о личной аудиенции. Российский лидер подчеркнул, что никогда не уклонялся от переговоров, однако сейчас не видит в них практического смысла. Он пояснил, что Киев преследует единственную цель - приостановить продвижение российских войск, в то время как Москва выступает за устойчивые договорённости на длительную перспективу. Данное заявление вызвало широкий резонанс в политических кругах.

Эксперты отмечают, что подобные конфиденциальные контакты могут свидетельствовать о попытках найти выход из сложной ситуации, несмотря на публичную жёсткость обеих сторон. Однако, по мнению ряда аналитиков, без реального прогресса в ключевых вопросах безопасности и территориальной целостности любые переговоры остаются малоперспективными. В то же время официальный Киев пока не дал развёрнутых комментариев по поводу визита бизнесмена, ограничившись общими заявлениями о готовности к диалогу на равноправной основе.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой, и любые шаги в сторону переговоров требуют взаимных уступок, которые пока не просматриваются. Этот эпизод также поднимает вопрос о роли бизнеса в урегулировании конфликтов. Некоторые наблюдатели считают, что предприниматели могут выступать в качестве неофициальных посредников, используя свои связи и ресурсы для налаживания диалога. Однако другие сомневаются в эффективности таких миссий без чёткого мандата от официальных структур.

В любом случае, подтверждение визита со стороны Кремля указывает на то, что Москва не исключает возможности контактов, но при этом ставит условия, которые Киев пока не готов принять. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая динамику на фронте и международное давление. Ранее, в 2022 году, Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, в том числе в Стамбуле, которые, по некоторым данным, были близки к достижению временного соглашения, но затем были сорваны.

С тех пор официальные контакты практически прекратились, а Киев ввёл запрет на переговоры с действующим российским руководством. Однако неофициальные каналы, видимо, продолжают функционировать. Подтверждение визита бизнесмена может свидетельствовать о том, что стороны ищут обходные пути для обмена сигналами. Вместе с тем, заявления Путина о бесполезности переговоров без учёта российских интересов указывают на ужесточение позиции.

Возможно, Кремль ждёт изменений в политической ситуации на Украине или на Западе, чтобы возобновить диалог на своих условиях. Пока же любые контакты носят скорее зондирующий характер, нежели реальные переговоры. Известно, что среди российских предпринимателей есть несколько фигур, имеющих связи на Украине, например, Ринат Ахметов или Виктор Пинчук, но они украинские олигархи. Российские бизнесмены, такие как Михаил Фридман или Алишер Усманов, ранее имели активы на Украине.

Однако имя не раскрыто, и остаётся только гадать, кто мог выполнить эту миссию. Возможно, это человек, не находящийся под санкциями и способный свободно перемещаться между странами





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Россия Украина Переговоры ПМЭФ Зеленский

United States Latest News, United States Headlines