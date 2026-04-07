Пол хочет реванш с Диазом в MMA, Топурия выбирает соперников, Чимаев готов к ответу, а Бивол использует ИИ

Обзор последних новостей из мира единоборств: Джейк Пол вызывает Нейта Диаза на бой в MMA, Топурия рассматривает варианты, Чимаев делает жесткие заявления, а Бивол делится опытом применения ИИ в подготовке к бою. Чисора размышляет о завершении карьеры.

Джейк Пол , известный блогер и боксер, продолжает провоцировать потенциальных соперников и строить планы на будущее в мире единоборств. На этот раз его целью стал Нейт Диаз , с которым Пол уже встречался в боксерском поединке, завершившемся победой Пола по решению судей. Пол выразил желание провести бой с Диазом, но уже по правилам смешанных единоборств ( MMA ).

В своих заявлениях Пол не скупится на резкие высказывания, характеризуя Диаза как самого простого и, выражаясь его словами, “хренового” ударника, с которым ему приходилось сталкиваться. По мнению Пола, если Диаз сумеет одержать победу над Майком Перри, этот бой станет для Пола приоритетным в списке желаемых поединков. Это свидетельствует о стремлении Пола укрепить свою репутацию в MMA и получить более значимые противостояния. Пол уже не новичок в мире MMA, подписав контракт с лигой, куда ранее перешли такие известные бойцы, как Фрэнсис Нганну. Его слова подчеркивают не только спортивные амбиции, но и желание создать громкие шоу, привлекающие внимание зрителей. Ситуация с участием Илии Топурии также находится в центре внимания. Топурия, являющийся одним из перспективных бойцов, рассматривает возможность отказа от боя с соперником, не вызывающим у него интереса. Однако, если потенциальный соперник сможет создать вокруг себя шумиху, Топурия готов принять вызов. Это демонстрирует прагматичный подход Топурии к выбору поединков, где важен не только спортивный интерес, но и коммерческая составляющая. Одновременно с этим, Хамзат Чимаев, известный своей жесткой манерой поведения, сделал ряд заявлений, подчеркивающих его готовность к решительным действиям в случае оскорблений или провокаций. Чимаев акцентирует внимание на своей готовности к силовому ответу, подчеркивая свой агрессивный настрой. Параллельно с этим, Махачев ответил Топурии, касаясь срыва запланированного боя. По словам Махачева, он был готов к бою, но UFC отказались от организации поединка из-за завышенных гонорарных требований со стороны Топурии. Это указывает на сложности в организации крупных боев и вопросы, связанные с финансовыми аспектами. В свою очередь, Топурия узнал о срыве боя с Махачевым буквально за несколько часов до анонса турнира UFC. Это подчеркивает непредсказуемость мира единоборств и сложность согласования деталей для организации крупных поединков. Обсуждается применение искусственного интеллекта (ИИ) в боксе. Дмитрий Бивол поделился опытом использования ИИ в подготовке к бою с Артуром Бетербиевым. По его словам, программа проанализировала его и соперника, предоставив советы, которые оказались точными. Это свидетельствует о растущей роли технологий в подготовке бойцов. Также Евлоев приступил к подготовке к бою с Волкановски, намекая на то, что это будет бой за титул чемпиона. Чисора не исключает завершение карьеры после боя с Уайлдером. Он признается в усталости и размышляет о завершении профессиональной деятельности. Это подчеркивает сложности и физические нагрузки, с которыми сталкиваются профессиональные бойцы





Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Хабиб стал вторым в списке лучших бойцов 10-летия по версии MMA FightingХабиб стал вторым в списке лучших бойцов 10-летия по версии MMA Fighting Первое место в списке досталось американцу Джону Джонсу, который в данный момент является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Махачев отказался от боя на турнире UFCРоссийский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев отказался от боя с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 182. Причины отказа российского бойца остаются неизвестными.

Бой Чимаев — Эдвардс отмененБой шведского бойца смешанных единоборств (MMA) Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом отменен. По информации источника, причиной отмены поединка стало заражение Эдвардса коронавирусом.

MMA/Единоборства. Казахстанский боец MMA Хамитов задержан ОМОНомКазахстанский боец MMA Куат Хамитов, который поддерживал недавние протесты в стране, был задержан ОМОНом.

Stats Fight: UFC /MMA в цифрах, бокс/mma/ufc - Блог на Sports.ruStats Fight: UFC /MMA в цифрах. Блог приложения Stats Fight: Майскор UFC и ММА на Sports.ru.

Amediateka x DAZN, бокс/mma/ufc - Блог на Sports.ruAmediateka x DAZN. Онлайн-трансляции, новости, статьи на Sports.ru.

