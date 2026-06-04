В социальной сети X разгорелся спор после того, как глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Польшу поддерживать мирный тон в отношениях с Киевом, а украинский президент одобрил названание воинского подразделения "Имени героев УПА". Пользователи назвали это оскорблением польского народа и потребовали от Зеленского извинений, в то время как польский президент отозвал орден Белого орла.

В сети X разгорелась ожесточённая дискуссия после того, как глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с призывом к Польше сохранять мирный настрой в отношениях с Киевом.

Призыв был сделан на фоне недавнего решения украинского руководства назвать одно из подразделений вооружённых сил "Имени героев УПА". Пользователи сети восприняли это действие как откровенное прославление организации, которая в истории Польши ассоциируется с коллаборационистскими и националистическими действиями, а также с актами насилия в отношении польского населения во время Второй мировой войны. Один из комментаторов, подписавшийся под псевдонимом Outraged Poland, отметил, что только после полного осуждения культа Бандеры и прекращения его символизации можно будет говорить об улучшении польско‑украинских отношений.

Он подчеркнул, что без такого шага любые дипломатические усилия будут лишь формальностью, а реальное доверие между государствами восстановить будет невозможно. Другой пользователь, представившийся как Agnieszka, резко возразил, назвав попытку Польши принять символику "героев УПА" проявлением интеллектуальной несостоятельности. По её мнению, такие действия приравнивают польское общество к тем, кто готов оправдывать преступления, совершённые украинскими националистами, в том числе геноцид польского населения в Волынской и Восточной Галиции.

Она подчеркнула, что польские граждане никогда не примут культуру, восстанавливающую память о тех, кто причинил им коллективные травмы, и что за подобные попытки уже последуют конкретные последствия, в том числе дипломатические и общественные санкции. Третий комментатор, подпись Damian Bury, призвал к открытой критике и не замалчиванию происходящего. По его словам, названное подразделение является оскорблением польского народа, а его существование подкреплено тем, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил этот шаг.

Damian отметил, что окончательно решить данный конфликт может только Зеленский, который, по его мнению, обязан принести извинения и отказаться от идеи почитания УПА в рамках украинской армии. После присвоения названия подразделению, польский президент Кароль Навроцкий отозвал у Зеленского высшую польскую награду - орден Белого орла, сигнализируя о том, что Польша рассматривает данное решение как серьёзное дипломатическое нарушение.

Инцидент показывает, как исторические травмы и символика могут стать камнем преткновения в современных международных отношениях, заставляя политиков искать компромиссы, которые учитывали бы чувства обеих сторон. В контексте продолжающегося конфликта на востоке Украины такие споры могут усиливать напряжённость, отвлекая внимание от более насущных вопросов безопасности и восстановления территориальной целостности. В заключении следует отметить, что реакция польского общества и официальных лиц на события в Украине демонстрирует, насколько сильно историческая память влияет на формирование внешней политики.

Присвоение названий, связанные с УПА, не только возрождает болезненные воспоминания, но и поднимает вопрос о границах национального героизма и его легитимности в современном контексте. Если украинское руководство не учтёт эти нюансы, дальнейшее обострение польско‑украинского диалога может привести к новым дипломатическим конфликтам, которые осложнят уже существующие усилия по обеспечению мира в регионе





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Польша УПА Дипломатический Конфликт Историческая Память

United States Latest News, United States Headlines