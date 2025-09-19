Польская Экстракласа: Бум трансферов и перспективы развития

Обзор трансферного окна польской Экстракласы, анализ роста инвестиций в клубы, рекорды трансферов, привлечение новых игроков и перспективы развития польского футбола.

Здесь вы найдете самые свежие новости из польского футбола, авторские мысли о прошедших матчах, прогнозы на матчи Экстракласы и многое другое. Еще пять лет назад польская Экстракласа в рейтинге коэффициентов UEFA находилась на грани третьего и четвертого десятка, опережая Польшу в рейтинге были Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Болгария, но за последние несколько лет польская лига сделала несколько шагов вперед.

В какой-то мере это произошло из-за появления третьего еврокубка – Лиги Конференций, четвертьфиналистами которой уже становились «Легия», «Лех» и «Ягеллония», а в сезоне 25/26 сразу четыре клуба примут участие в основном этапе Лиги Конференций. Польша стала первой страной в истории, которую в Лиге Конференций представят сразу четыре клуба. Успешное выступление в третьем по силе еврокубке позволило Польше постучаться в дверь первой десятки стран в рейтинге коэффициентов UEFA, и уже в следующем сезоне Польшу в квалификации Лиги Чемпионов представят сразу две команды, а Экстракласа получила дополнительный слот для еврокубков. Успех в еврокубках стал одним из проявлений того, что польская лига в последние несколько лет развивается, а закрывшееся 8 сентября трансферное окно может стать историческим для лиги. За завершившееся трансферное окно клубы польской Экстракласы, по данным transfermarkt, потратили более сорока одного миллиона евро. Это больше, чем польские клубы суммарно потратили на трансферы за последние пять трансферных окон. Еще никогда в истории польской лиги и близко клубы не тратили столько денег. При этом это не вызвано рекордными продажами. На продажах футболистов клубы Экстракласы заработали за лето сорок миллионов, это на четыре с половиной миллиона меньше, чем клубы заработали прошлым летом, при этом год назад на приобретения восемнадцать клубов Экстракласы потратили всего 11,4 миллиона евро. Число клубов, готовых тратиться на трансферном рынке, также выросло. Если год назад лишь три клуба («Лех», «Ракув» и «Легия») потратили больше миллиона евро, то летом 2025-го отметку в миллион преодолели сразу восемь клубов Экстракласы. Вообще, таких клубов должно быть больше. «Ягеллония» явно потратила больше миллиона евро, приобретя Эйзи Джексона, Давида Драхала и Юки Кобаяси, но сумма этих трех сделок официально неизвестна, поэтому transfermarkt их не учитывает. Таким образом, половина лиги потратила на трансферном рынке больше миллиона евро.\Рекордным трансферное окно вышло не только для лиги, но и для конкретных клубов. Сразу девять клубов Экстракласы, ровно половина лиги, установили новые рекорды по сумме, уплаченной за игрока. «Легия» и вовсе перебила рекорд лиги, который сама же и установила полгода назад. Теперь самым дорогим трансфером Экстракласы является переход Милеты Райовича за три миллиона евро из «Уотфорда» в «Легию». «Лех» ради талантливого форварда Янника Аньеро заплатил 2,4 миллиона евро, и теперь именно 22-летний ивуариец является самым дорогим приобретением в истории клуба. «Видзев» в первое трансферное окно богатой жизни трижды устанавливал новый рекорд клуба. Приобретения Акере и Форнальчика на самом дедлайне перебил трансфер из «Генка» швейцарца Анди Зекири, за которого «Видзев» заплатил два миллиона евро. Впервые в своей истории два миллиона евро за новичка выложила «Погонь», причем за звездного новичка. Из «Лидса» в Щецин переехал полузащитник Сэм Гринвуд. Для «Ракува» рекордным в истории стал выкуп арендованного у «Лёвена» Джонатана Бреут-Брюнес. Ченстоховцы за него заплатили все те же два миллиона. «ГКС», еще недавно выступавший во втором дивизионе, за одно трансферное окно провернул два самых дорогих трансфера в истории. Сначала катовичане за миллион евро выкупили у датского «Брондбю» Матеуша Ковальчика, а затем отдали четыреста тысяч евро за Илью Шкурина. Рекордные трансферы оформили также «Корона» и «Радомяк», но там идет речь о суммах меньше миллиона евро. На сегодняшний день из пятнадцати самых дорогих трансферов клубов Экстракласы сразу одиннадцать приходятся на закрывшееся недавно трансферное окно. Год назад в лиге не было ни одного трансфера за два миллиона евро и больше, теперь таких восемь. Семь из них – клубы провернули минувшим летом. Активизировался и внутренний рынок Экстракласы. Клубы начали пользоваться возможностью заработать. «Корона» за рекордные для себя полтора миллиона евро продала в «Видзев» Мариуша Форнальчика, «Заглембе» за 1,8 миллиона евро продал в «Ракув» Томаша Пенько. На сегодняшний день это два самых дорогих внутренних трансфера в истории лиги. Готовность клубов платить больше приводит в лигу и более именитых новичков. Еще пару лет назад сложно было бы представить, что 20-летний Кацпер Урбаньски и 25-летний Камиль Пёнтковски, которые регулярно вызываются в национальную сборную Польши согласятся на возвращение в родной чемпионат. Обычно такие игроки готовы были ехать в Польшу лишь на закате карьеры, либо после тяжелых травм. Это совсем не тот случай. Польская Экстракласа переживает бурный рост, привлекая внимание все большего числа болельщиков и повышая свой уровень игры. Трансферное окно стало ярким подтверждением этих положительных тенденций, открывая новые горизонты для польского футбола





Экстракласа Трансферы Польский Футбол Рейтинг UEFA Развитие Футбола

