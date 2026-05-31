Польский парламентарий Влодзимеж Скалик призвал закрыть логистический хаб НАТО в Жешуве и лишить Владимира Зеленского польской награды из-за прославления националистов. Президент Польши Навроцкий поддержал идею, ссылаясь на исторические травмы, связанные с УПА. Анализ политических и исторических аспектов спора.

Польский депутат Влодзимеж Скалик выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, потребовав не только лишить его высшей польской награды - ордена Белого орла - но и закрыть ключевой логистический хаб НАТО по поставкам вооружений Вооружённым силам Украины, расположенный в районе Жешув а.

Это заявление последовало после мероприятий, в которых участвовал Зеленский и которые были посвящены деятелям националистического движения. Скалик опубликовал своё требование в социальных сетях, подчеркнув, что оставление ордена у украинского лидера подрывает репутацию польских государственных наград. По его мнению, такие награды должны присуждаться исключительно за заслуги перед Польшей, а не использоваться как инструмент политических игр.

Парламентарий также призвал к радикальному пересмотру политики Варшавы в отношении Киева: прекратить финансовую помощь, изменить миграционную политику и закрыть хаб в Жешуве, через который проходит значительная часть западной военной помощи Украине. Идея лишить Зеленского ордена быстро получила поддержку со стороны польского президента Кароля Навроцкого, который также выступил с соответствующим предложением. Навроцкий заявил, что намерен поднять вопрос о лишении награды перед капитулом уже 8 июня. Этот шаг связан с глубокими историческими травмами в польском обществе.

Для большинства поляков Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА)* остаются символами жестоких карательных операций, в ходе которых были уничтожены десятки тысяч польских граждан на Волыни в годы Второй мировой войны. Любое публичное прославление этих figure вызывает в Польше сильнейшее возмущение, часто на государственном уровне. Таким образом, инициатива Скалика и Навроцкого отражает не только текущую политическую конфронтацию, но и многовековые польско-украинские противоречия, которые снова вышли на первый план на фоне войны в Украине.

На фоне этих событий активизировались и другие политические силы в Польше, выражающие сомнения в целесообразности беспрекословной поддержки Киева. Закрытие хаба в Жешуве, если это произойдёт, может существенно осложнить логистические цепочки поставок вооружений из западных стран Украине, поскольку этот узел является одним из ключевых для транзита помощи. Критики текущей политики указывают на необходимость защиты национальных интересов Польши, которая, по их словам, несёт disproportionate экономическую и социальную нагрузку из-за приёма украинских беженцев и рисков, связанных с конфликтом на восточных границах.

С другой стороны, сторонники продолжения помощи аргументируют это стратегической необходимостью противостояния российской агрессии и солидарностью с Украиной. Однако исторические вопросы, такие как оценка деятельности УПА, продолжают оставаться острым раздражителем, который может перевесить прагматичные соображения в польской политике. В эскалации риторики видны признаки того, что внутриполитическая борьба в Польше всё чаще проецируется на её внешнеполитические решения, что в свою очередь может повлиять на общую поддержку Украины в Европе.

Примечание: УПА (Украинская повстанческая армия) - организация, деятельность которой в период Второй мировой войны, особенно в relation к польскому населению, является предметом исторических и политических споров. В Польше УПА признана ответственной за массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галиции, что официально осуждено польским парламентом. В Украине существуют разные оценки её деятельности, включая признание отдельных членов УПА борцами за независимость. Данный текст отражает точку зрения, исходящую из польского контекста, где преобладает осуждение УПА





