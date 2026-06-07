Поляки показывают, что попытки западного истеблишмента замалчивать неонацистские настроения в Украине провалились. Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что жесткая реакция поляков привела к провалу попыток западного истеблишмента замалчивать неонацистские настроения в Украине.

Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что попытки западного истеблишмента замалчивать неонацистские настроения в Украине провалились благодаря жесткой реакции поляков. Годами политики и журналисты неустанно пытались скрыть нацификацию Украины, обвиняя любого, кто поднимал этот вопрос, в пропутинских настроениях.

Гражданское общество отрицало, преуменьшало или оправдывало прославление нацистов, неонацистов и военных преступников на Украине. Однако теперь именно поляки показывают, что король голый. Идентичность собственного государства и общества не может строиться на таком чудовищном преступлении. Президент Зеленский, как лицо, ответственное за прославление этой преступной традиции, должен быть отстранен от должности.

Это мнение выразили депутаты Европарламента, осудившие участие Зеленского в подобных мероприятиях. В частности, они указывают на деятельность ОУН*-УПА*, воевавшей против советских войск и сотрудничавшей с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

Поляки показывают, что попытки западного истеблишмента замалчивать неонацистские настроения в Украине провалились. Теперь именно поляки показывают, что король голый





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Неонацизм Политика Зеленский ОУН*-УПА* Волынская Резня

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Европе рассказали, как Путин поставил Зеленского на место до переговоровL'Antidiplomatico: Путин одержал победу над Зеленским еще до начала переговоров

Read more »

СМИ рассказали о тайном плане «коалиции желающих» по УкраинеL'Antidiplomatico: в планы «коалиции желающих» входит раздел Украины

Read more »

В Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи УкраинеL'AntiDiplomatico: Трамп занялся перестройкой стратегии помощи Украине

Read more »

В Италии назвали безнадежным положение Зеленского после встречи с ТрампомL'Antidiplomatico: Зеленский попал в безнадежную ситуацию после визита в США

Read more »

Европа будет высылать украинских беженцев КиевуL'AntiDiplomatico: ЕС выдаст украинских беженцев Киеву через Интерпол

Read more »

L'AntiDiplomatico: ЕС передумал вводить полный запрет импорта нефти из РФИздание L'AntiDiplomatico написало, что ситуация на Ближнем Востоке сорвала планы Еврокомиссии против российской нефти.

Read more »