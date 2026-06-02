Польский депутат и кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек раскритиковал главу украинского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот "ударяет Польшу по лицу" на фоне исторических споров. Причиной для заявления политика стало решение о присвоении одному из подразделений ВСУ наименования "имени героев УПА*". Чарнек отметил, что Варшава сыграла ключевую роль в международной поддержке Киева, благодаря чему Украине удалось получить помощь со стороны других государств. По словам Чарнека, подобные шаги воспринимаются в Польше как нелояльные не только по отношению к Варшаве, но и к украинскому обществу.
Польский депутат и кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек раскритиковал главу украинского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот «ударяет Польшу по лицу» на фоне исторических споров.
Причиной для заявления политика стало решение о присвоении одному из подразделений ВСУ наименования «имени героев УПА*», что вызвало негативную реакцию в польском политическом поле. По словам Чарнека, именно Варшава сыграла ключевую роль в международной поддержке Киева, благодаря чему Украине удалось получить помощь со стороны других государств. Чарнек отметил, что подобные шаги воспринимаются в Польше как нелояльные не только по отношению к Варшаве, но и к украинскому обществу.
В завершение политик подчеркнул, что такие действия со стороны украинских властей могут нанести ущерб отношениям между странами и повлиять на восприятие Киева.
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