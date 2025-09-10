Head Topics

Польша нейтрализует объекты, нарушившие воздушное пространство

Политика Новости

Польша нейтрализует объекты, нарушившие воздушное пространство
ПольшаВоенная ОперацияНарушение Воздушного Пространства
  • 📰 lentaruofficial
  • ⏱ Reading Time:
  • 42 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 37%
  • Publisher: 63%

В Польше продолжается операция по нейтрализации объектов, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны», — указал премьер-министр страны. В свою очередь, замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.

Войска Польши ликвидировали часть беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство страны. Также утверждается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью. Администрация воздушной гавани объяснила временное закрытие «незапланированной военной активностью». Позже ограничения также распространились и на аэропорт Люблин. Сообщалось, что наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности. По данным ведомства, действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан страны. «Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», — говорилось в заявлении.

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

lentaruofficial /  🏆 5. in RU

Польша Военная Операция Нарушение Воздушного Пространства Беспилотники Безопасность

 

Россия Последние новости, Россия Последние новости



Render Time: 2025-09-10 10:00:27