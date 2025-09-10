Польша нейтрализует объекты, нарушившие воздушное пространство

В Польше продолжается операция по нейтрализации объектов, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны», — указал премьер-министр страны. В свою очередь, замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.

Войска Польши ликвидировали часть беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство страны. Также утверждается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью. Администрация воздушной гавани объяснила временное закрытие «незапланированной военной активностью». Позже ограничения также распространились и на аэропорт Люблин. Сообщалось, что наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности. По данным ведомства, действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан страны. «Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», — говорилось в заявлении.





