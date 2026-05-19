Получатели накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат получат прибавку в размере 17,3% с 1 августа 2026 года

С 1 августа 2026 года около 136 тыс. получателей накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат получат прибавку в размере 17,3%, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Общий объём средств на перерасчёт составит 8,5 млрд рублей. Правовым основанием служит федеральный закон от 28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной пенсии», который прямо связывает размер выплат с результатами инвестирования накопленных средств. По итогам 2025 года доходность от управления пенсионными накоплениями превысила инфляцию более чем в три раза. Именно этот финансовый результат стал расчётной базой для текущей прибавки.

В отличие от страховой части, которую индексирует государство, здесь размер выплаты привязан к реальному инвестиционному доходу, и хорошее управление накоплениями напрямую отражается на сумме, которую получает человек, добавил Гаврилов. Перерасчёт пройдёт в беззаявительном порядке. Социальный фонд России произведёт его на основании данных об инвестиционном доходе без каких-либо обращений со стороны получателей. Выплаты в повышенном размере начнут поступать автоматически.

В число получателей входят участники обязательного пенсионного страхования, участники программы государственного софинансирования, лица, направившие средства материнского капитала на пенсионные накопления, а также граждане, делавшие добровольные взносы самостоятельно.





