Национальные команды будущих тренеров, менеджеров и игроков эту субботу проведут полуфинальные матчи чемпионата. Женский коллектив Российской федерации баскетбола "ГЦОЛИФК" вернётся в борьбу впервые с 2017-го года, а ГУТИД в первую очередь выйдет на турнир из-за трех поражений в финалах кряду. Компания МГАФК продёт титульное забеги последний раз в 2019-м.

Завтра, 9 мая, в СК «Юбилейный» сильнейшие мужские и женские студенческие баскетбольные команды страны проведут полуфинальные матчи решающего этапа чемпионата. Женский коллектив РУС «ГЦОЛИФК» впервые с 2017 года вошёл в четвёрку лучших студенческих команд России.

Для тренера Николая Лапшина этот Суперфинал станет первым в карьере. В прошлом году в четвертьфинале Кубка лиги Белова именно команда «УрФУ Сима-Ленд» выбила РУС «ГЦОЛИФК» из борьбы за титул. ГУТИД, победительницы Кубка лиги Белова сезона-2024/2025 снова подходят к Суперфиналу в роли явных фавориток - в прошлом сезоне петербурженки наконец сняли своё «проклятие» после трёх поражений в финалах кряду и теперь снова нацелены на чемпионство. Компания МГАФК подходит к Суперфиналу с серией из 15 побед.

Также этот турнир станет заключительным для игрока и MVP Студенческой лиги Валерия Щеголихина. Последний Суперфинал, проходивший в Санкт-Петербурге, забрал «ВОЕНМЕХ». ГУТИД, серебряные призёры прошлого сезона серьёзно перестроили свой баскетбол ввиду ухода из коллектива Егора Цехановича, который доминировал под кольцом. МБА-МАИ в дебютном для себя розыгрыше Студенческой лиги РЖД не стали долго запрягать и сходу забрали бронзовые награды





