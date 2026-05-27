Получение единого пособия для семей нужно упрощать
📆5/27/2026 8:38 AM
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости упростить получение единого пособия для семей с детьми. Он также поручил продолжить работу по упрощению получения сервисов Соцфонда и развитию электронного формата.

Получение единого пособия для семей нужно упрощать. Об этом в среду на встрече с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым заявил премьер-министр России Михаил Мишустин .

Глава российского правительства также указал на необходимость продолжить работу по упрощению получения сервисов Соцфонда и развитию электронного формата.

"Это, конечно, в равной степени относится и ко всем услугам, которые представляет фонд, включая единое пособие для семей с детьми", – подчеркнул Мишустин. Он добавил, что право на единое пособие имеют родители, воспитывающие трех и более детей. По словам Мишутина, они должны продолжать получать выплату и в случае незначительного превышения среднедушевого дохода. Премьер призвал помогать семьям с оформлением положенных им льгот.

Он также поручил тщательно контролировать выполнение этой работы, чтобы семьи с детьми получали выплату оперативно и без лишних проволочек. Ранее Мишустин объявил о сохранении льготы по НДС для отечественного софта.

