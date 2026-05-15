Полузащитник "Манчестер Сити" критикует "Арсенал" и называет главным соперником "Ливерпуль"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва ответил на вопрос о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге и раскритиковал "Арсенал", назвав их "почти естественным" развитием команды, которая существует уже несколько лет. Также он назвал главным соперником "Ливерпуль" и признал, что ошибки команды привели к тому, что они не смогли выиграть лигу. "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 77 очков за 36 матчей, а "Арсенал" находится на первой строчке, заработав 79 очков за аналогичное количество игр.

"Они развиваются. Команда существует уже, наверное, лет пять, так что вполне естественно, что они немного повзрослели и начали бороться за титулы. Так что да, посмотрим, что будет.

", - приводит слова Бернарду Силвы The Athletic. "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 77 очков за 36 матчей.

"Арсенал" находится на первой строчке, заработав 79 очков за аналогичное количество игр. В оставшихся матчах "горожане" сыграют с "Борнмутом" и "Астон Виллой", "канониры" — с "Бёрнли" и "Кристал Пэлас"





