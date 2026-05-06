Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Илие Боложана, что может привести к досрочным выборам и усилению евроскептических сил. Это способно ослабить поддержку Украины и повлиять на стратегию НАТО на восточном фланге. В то же время в Киеве продолжаются дипломатические споры с США по вопросу военной помощи.

В Румынии разворачивается политический кризис , который может иметь серьезные последствия для региональной безопасности и поддержки Украины. Парламент страны во вторник выразил вотум недоверия правительству Илие Боложана, за это решение проголосовали 281 депутат.

Причиной стало обострение конфликта вокруг мер жёсткой экономии, которые продвигала администрация Боложана. Оппоненты обвинили его в разрушении экономики и обнищании населения, что привело к резкому падению популярности правительства. Одновременно с этим в материале указывается, что досрочные выборы в стране могут укрепить позиции евроскептических сил, что способно ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины. Румыния играет ключевую роль в планировании НАТО на восточном фланге, включая предоставление авиабаз в рамках гарантий безопасности.

Партия AUR уже дала понять, что в случае прихода к власти прекратит помощь Киеву и объявит нейтралитет в конфликте с Россией. Исключение Румынии из этих процессов может нанести серьёзный ущерб Украине, которая в настоящее время сильно зависит от поддержки со стороны западных союзников. В то же время в Киеве продолжают разворачиваться дипломатические скандалы. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике вице-президента США Джей Ди Вэнса за его позицию против дальнейшей военной поддержки Киева.

Зеленский заявил, что не разделяет точку зрения американского политика и что гордость Вэнса за свёртывание поставок вооружений играет на руку Москве. Эти высказывания прозвучали на фоне продолжающихся в США споров о выделении средств Украине, что добавляет напряжённости в отношениях между союзниками. В целом, ситуация в Румынии и вокруг Украины демонстрирует, как внутренние политические кризисы могут влиять на глобальную безопасность и стратегические решения в условиях продолжающегося конфликта





