В Амурской области продолжается розыск Ольги Кочергиной, пропавшей с пятью детьми после того, как школа сообщила об их неявке. Женщина отвечает на звонки, но не раскрывает местоположение; родственники уверяют, что с семьёй всё в порядке.

Владимирская полиция продолжает работу по установлению местонахождения 33‑летней Ольги Кочергиной, пропавшей вместе с пятью детьми в городе Благовещенск около месяца назад. По данным Управления МВД по Амурской области, инициатором расследования стала школа, в которой дети гражданки перестали появляться на занятиях. 30 апреля Кочергина покинула свой дом на улице Пятнадцатого мая, после чего её семья со школьным коллективом не смогла установить связь с матерью.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) начали оперативный поиск, в котором приняли участие как полицейские, так и добровольные поисковые отряды, а также волонтёры, распространившие ориентиры в социальных сетях, чтобы быстрее получить любую информацию о местонахождении семьи. По словам пресс‑службы МВД, сотрудники ПДН проверили все известные адреса и места, где могла находиться Ольга Кочергина, однако ни в доме, ни в ближайшем окружении она не была обнаружена. Женщина отвечает на телефонные звонки, но отказывается раскрывать своё местоположение, что усложняет работу правоохранителей.

Тем не менее, родственники и знакомые семьи уверяют, что с матерью и детьми всё в порядке. По их словам, те, кто видел Ольгу в последние дни, отмечали её спокойствие и отсутствие признаков травм или недомоганий. По этой версии розыск был инициирован лишь из‑за того, что с семьёй невозможно было связаться через привычные каналы связи, а сама женщина намеренно укрылась от посторонних глаз, не желая раскрывать детали своего передвижения.

На данный момент следствие продолжается, и сотрудники ПДН просят всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Ольги Кочергиной и её детей, незамедлительно обращаться в полицию. Официальный запрос также опубликован на сайте МВД Амурского края с указанием телефонных номеров и электронного адреса для связи. По мере получения новых данных они будут оперативно передаваться в отделение, где уже ведётся расследование.

Руководство правоохранительных органов подчеркнуло, что безопасность детей является приоритетом, и любые сведения, даже самые незначительные, могут сыграть решающую роль в их скорейшем возвращении домой. Подобные случаи поднимают вопросы о необходимости более эффективных систем мониторинга посещаемости школ и оперативного взаимодействия между образовательными учреждениями и правоохранительными органами, что, по мнению экспертов, может снизить количество подобных происшествий в будущем





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Пропажа Поиск Семья Благовещенск Дети

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Сан‑Антонио» переиграл «Оклахома‑Сити» в матче плей‑офф НБА, Вембаньяма набрал 33 очкаБаскетболисты «Сан‑Антонио Сперс» переиграли «Оклахома‑Сити Тандер» в домашней игре полуфинальной серии плей‑офф НБА.

Read more »

Шедевр от Вембаньямы! Француз забросил самый дальний бросок в карьере и набрал 33 очка«Сан-Антонио» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Оклахомой» — 2-2.

Read more »

Москва, 26 мая - АиФ-Москва. В Индии супруг бывшей королевы красоты Твиши Шармы Самарт Сингх добровольно явился в полицию после обнаружения останков женщины во дворе его дома33-летнюю Шарму нашли без признаков жизни на территории дома ее мужа. Первоначально правоохранители рассматривали произошедшее как суицид, однако родственники женщины не согласились с этой версией и обвинили в ее смерти Сингха и членов его семьи.

Read more »

Indian police arrest husband of beauty queen who died after alleged domestic violenceThe husband of a former beauty queen who died after alleged domestic violence has been arrested by Indian police. The body of the 33-year-old woman was found in the courtyard of her husband's home in Punjab.

Read more »