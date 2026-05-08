Экс-командир Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо подтвердил, что расчёты по поводу положительности конфликта на Ближнем Востоке, которые якобы также озвучивались и в России, оказались верными. Он также отметил, что США не смогли бы поддерживать такой темп боевых действий дольше, чем несколько недель, и что Россия понимала, что у Соединённых Штатов не получится принудить Иран к капитуляции.

Москва, 8 мая - АиФ-Москва. Расчёты по поводу положительности конфликт а на Ближнем Востоке, которые якобы также озвучивались и в России, оказались верными, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.

"Я думаю, что россияне изначально рассчитывали, что конфликт в Персидском заливе не продлится долго, и их расчёты оправдались", — сказал он в эфире YouTube-канала профессора Нимы Альхоршида. Эксперт отметил, что США не смогли бы поддерживать такой темп боевых действий дольше, чем несколько недель. В связи с этим, как считает Хо, Россия понимала, что у Соединённых Штатов не получится принудить Иран к капитуляции. По словам отставного военного, от российской стороны требовалось обеспечить дипломатическую и политическую поддержку.

Он обратил внимание, что повышение цен на нефть пошло на пользу РФ. Кроме того, Хо выразил уверенность в том, что США пока не осознали, какой ущерб им нанесла военная операция против Ирана.

"В XX веке они могли бомбить кого угодно. В XXI веке, если США наносят удары по настоящему противнику, тут же разоряется авиакомпания American Airlines, еще один перевозчик, Spirit Airways, исчезает. И за этим следуют целые цепочки экономических последствий по всей стране, которые мы до сих пор даже не ощутили...

" — подчеркнул эксперт. Он добавил, что с основными последствиями своих действий американская сторона столкнется уже этим летом. Напомним, в конце апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, по его мнению, ближневосточный конфликт в обозримом будущем не закончится. Он пояснил, что в продолжении противостояния заинтересовано огромное число стран и большое количество сил.





