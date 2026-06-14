Полиция Нью-Йорка усиливает борьбу с секс-трафиком во время чемпионата мира по футболу 2026

Нью-Йоркская полиция мобилизует дополнительные ресурсы и ужесточает проверки на транспортных узлах для предотвращения торговли людьми в период проведения ЧМ-2026, ожидая роста числа жертв из-за наплыва туристов.

Нью-Йорк ская полиция мобилизовала все доступные силы для борьбы с секс-трафик ом на время чемпионата мира по футболу. Полиция усилит проверки автобусных терминалов и ключевых железнодорожных станций в связи с ростом рисков.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Нью-Йоркская полиция мобилизовала все доступные силы для борьбы с секс-трафиком на время проходящего в Соединенных Штатах чемпионата мира по футболу, сообщает газета.

Мы готовимся к росту числа случаев и к тому, что через наш город будет проходить больше жертв торговли людьми, поэтому уделяем особое внимание некоторым известным нам маршрутам, - заявил изданию руководитель отдела по борьбе с сексуальными преступлениями полиции Нью-Йорка Гэри Маркус. По словам помощницы комиссара по политике и планированию в сфере борьбы с гендерным насилием Кэтлин Баер, с ростом числа туристов закономерно растет и незаконный спрос. Поэтому полиция намерена действовать в полную силу, заручившись поддержкой адвокатов и окружных прокуроров





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Секс-Трафик Чемпионат Мира По Футболу 2026 Нью-Йорк Борьба С Торговлей Людьми Туризм

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