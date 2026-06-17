Полиция Новосибирска предотвратила убийство женщины со стороны ее знакомого

Сотрудники Госавтоинспекции в Новосибирске предотвратили убийство женщины со стороны ее знакомого. Мужчина напал на женщину и стал наносить ей удары ножом в область туловища. Один из сотрудников полиции был вынужден применить оружие, чтобы остановить нападавшего. Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу и был задержан.

В Новосибирск е сотрудники Госавтоинспекции предотвратили убийство женщины со стороны ее знакомого. Согласно сообщению регионального управления МВД, 16 июня в полицию позвонила женщина и сообщила о конфликтной ситуации в ее доме на улице Троллейной.

На место была направлена ближайшая группа ДПС. При прибытии полицейских, мужчина напал на женщину и стал наносить ей удары ножом в область туловища. Один из сотрудников полиции был вынужден применить оружие, чтобы остановить нападавшего. Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу и был задержан.

В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи выясняют причины конфликта и решают вопрос об избрании меры пресечения.





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