Поллиноз: прогрессирование аллергии из сезона в сезон

В эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о том, как поллиноз может прогрессировать из сезона в сезон, расширяя спектр аллергенов. Она объяснила, что аллергия на пыльцу проявляется симптомами, схожими с ОРВИ, и подчеркнула, что современная медицина позволяет радикально излечить аллергию на пыльцу.

Поллиноз , аллергия на пыльцу , может прогрессировать из сезона в сезон, расширяя спектр аллергенов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, иммунолог- аллерголог Надежда Логина в эфире радио Sputnik.

Она пояснила, что аллергия на пыльцу проявляется симптомами, схожими с ОРВИ: заложенность носа, обильные выделения, зуд глаз, чихания и кашель. В тяжелых случаях может присоединиться сезонная бронхиальная астма. Логина подчеркнула, что антигистаминные препараты лишь снимают проявления симптомов, но не лечат причину заболевания. Из-за этого аллергия может расширяться, а перекрестная реакция на фрукты и овощи с похожими аминокислотами начинает беспокоить круглый год.

Специалист подчеркнула, что современная медицина позволяет радикально излечить аллергию на пыльцу. Для этого необходимо обратиться к аллергологу и пройти аллерген-специфическую иммунотерапию препаратами, содержащими малые дозы пыльцы, которые постепенно приучают иммунную систему бороться с заболеванием.





