Политическое давление и культурный символ: судьба российского павильона на Венецианской биеннале

📆5/6/2026 7:13 PM
📰Известия
Российская экспозиция на 61-й Венецианской биеннале будет доступна для посещения в крайне ограниченном режиме из-за жесткого давления со стороны Европейского союза и лишения проекта финансирования.

Павильон Российской Федерации на 61-й Венецианской биеннале, одном из самых престижных смотров современного искусства в мире, оказался в центре острого политического конфликта. Как сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов, доступ к экспозиции будет открыт для посетителей в крайне ограниченном режиме — фактически только до 8 мая.

Эта ситуация стала следствием беспрецедентного давления, которое руководство Италии и администрация биеннале испытали со стороны представителей Европейского союза. По словам дипломата, российская экспозиция в ее нынешнем виде, включая уникальный перформанс в венецианской лагуне, будет представлена лишь в рамках так называемого предпоказа. В первые дни мероприятие посетили журналисты и гости, имеющие специальные приглашения, однако для широкой публики доступ будет закрыт.

Начиная с 9 мая, ознакомиться с работами российских художников можно будет исключительно в видеоформате, что фактически превращает живое взаимодействие с искусством в цифровой просмотр. Несмотря на внешние ограничения, художественная составляющая павильона вызывает глубокий интерес у профессионального сообщества. Комиссар российского павильона Анастасия Карнеева представила проект, основанный на философской концепции французской мыслительницы Симоны Вейль. Центральным образом экспозиции стало символическое Дерево, которое уходит корнями в небо.

Эта метафора призвана перевернуть привычное представление о росте и питании: дерево в павильоне черпает силы не из земли, а из света и музыки. Особенность проекта заключается в том, что музыкальные перформансы, звучащие в пространстве, собирались из самых разных и зачастую отдаленных уголков страны — маленьких городов и сел. Таким образом, искусство становится проводником подлинного культурного рождения, объединяя периферию и центр.

По предварительным оценкам, за период превью павильон смогут посетить более 50 тысяч человек, большинство из которых являются экспертами в области искусства, кураторами и критиками, что подтверждает высокую значимость представленного проекта даже в условиях политического бойкота. За кулисами торжественного открытия разыгралась настоящая драма, связанная с вмешательством политических структур в сферу культуры. Представители Европейской комиссии открыто выражали свое недовольство решением организаторов биеннале допустить Россию к участию в мероприятии.

Вице-президент ЕК по демократии и безопасности Хенна Вирккунен позже подтвердила, что ее ведомство оказывало прямое давление на итальянскую сторону. Результатом этого давления стали катастрофические последствия для всей выставки: международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку в знак протеста или под влиянием обстоятельств. Более того, весь проект был лишен гранта в размере 2 миллионов евро из-за самого факта присутствия российских представителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала эти действия как рецидив антикультуры на Западе, подчеркнув, что попытки использовать искусство как инструмент политического шантажа ведут к деградации самой идеи творческой свободы. Таким образом, открытие выставки 6 мая стало не только культурным событием, но и свидетельством глубокого раскола в международных отношениях, где эстетическая ценность произведений вступает в противоречие с жесткой политической конъюнктурой

