Полицейские застрелили годовалого ребёнка в США

В американском городе Сенатобия произошло трагическое событие. Полицейские застрелили годовалого ребёнка, открыв огонь по автомобилю с двумя женщинами.

В американском городе Сенатобия полицейские застрелили годовалого ребёнка, открыв огонь по автомобилю с двумя женщинами. Всё началось с вызова в магазин Walmart, где, по предварительным данным, произошла кража подгузников.

Прибывшие на парковку стражи порядка заметили двух женщин с малышом, которые как раз садились в машину. Мальчик в этот момент находился на руках у матери, сидевшей на переднем пассажирском сиденье. Дальнейшие события стороны описывают по-разному. Официальная версия полиции гласит, что сотрудники попытались остановить автомобиль, однако водитель якобы направил его в сторону правоохранителей и едва не сбил одного из них.

В ответ на это и прозвучали выстрелы. Автомобиль сумел покинуть стоянку и позже добрался до местной больницы. Врачи уже ничем не могли помочь малышу, он скончался от полученных ранений. Вторая пострадавшая - женщина - тоже попала под пули.

Случившееся вызвало мощный общественный резонанс. Близкие погибшего мальчика требуют детального расследования всех обстоятельств и проверки действий полицейских. Сами правоохранители обещают максимальную прозрачность и готовы обнародовать дополнительные материалы, когда картина произошедшего прояснится до конца. При этом родственники категорически отрицают и факт кражи, и версию о том, что водитель пытался таранить сотрудников.

В США четырёхлетнего мальчика насмерть забили в так называемом дисциплинарном лагере, куда его сдала собственная мать. По данным полиции, 23-летняя Дестини Роуз Липски отдала сына 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу под предлогом того, что ребёнок якобы лазил в её сумке и врал. Женщина называла это курсом воспитания, но на деле мальчика просто регулярно избивали





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