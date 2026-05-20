Полезные свойства и правила заваривания популярных сортов чая

Учёные Пермского Политеха рассказали о свойствах популярных сортов чая и объяснили, как правильно их заваривать. Чёрный чай, матча и каркаде - напитки с антиоксидантами, помогающими снижать вредный холестерин и улучшать здоровье. Матча и габа - тонизирующие напитки, помогающие снизить стресс и улучшить сон. Однако слишком горячая вода разрушает витамины в кофеине и может быть вредна для здоровья. Правила заваривания: чёрный чай и пуэры - кипяток, матча - 70-80 градусов, габа - 85-95, анчан - 70-80, иван-чай - кипятком.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Учёные Пермского Политеха рассказали о свойствах популярных сортов напитка и объяснили, как правильно их заваривать. По словам специалистов, разные виды чая отличаются не только вкусом, но и воздействием на организм, пишет URA.

RU. Эксперты отметили, что чёрный чай благодаря ферментации содержит антиоксиданты, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина, поддерживают сосуды и улучшают пищеварение. Кроме того, напиток способствует выведению лишней жидкости и считается самым бодрящим среди традиционных чаёв. Матча, которую изготавливают из измельчённых листьев камелии китайской, отличается высоким содержанием витаминов и аминокислоты L-теанина.

Специалисты пояснили, что такой напиток мягко тонизирует, улучшает память и концентрацию без резких скачков давления. Однако из-за повышенного содержания фтора чрезмерное употребление может негативно сказаться на костях и зубной эмали. Людям с заболеваниями щитовидной железы, ЖКТ и гипертонией рекомендовали соблюдать осторожность. Отдельное внимание учёные уделили габа-чаю, который содержит гамма-аминомасляную кислоту.

По их словам, напиток помогает снизить стресс, поддерживает нервную систему и улучшает сон. При этом людям с пониженным давлением он может вызвать слабость и головокружение. Каркаде специалисты назвали напитком без кофеина, богатым витаминами и антиоксидантами. Он помогает при простуде, снижает отёки и поддерживает пищеварение.

Однако при гастрите и язве желудка его употребление может вызвать раздражение слизистой. Также учёные рассказали о синем чае анчан и иван-чае. Анчан содержит антиоксиданты и витамины, улучшает концентрацию и укрепляет иммунитет, но способен замедлять реакцию. Иван-чай, в свою очередь, богат витамином C и помогает снижать вязкость крови, однако его не советуют сочетать с препаратами-антикоагулянтами.

Эксперты подчеркнули, что температура воды напрямую влияет на свойства напитка. Матчу и иван-чай рекомендуют заваривать при 70–80 градусов, габа и анчан — при 85–95 градусов, а чёрные чаи и пуэры можно заливать кипятком. По словам специалистов, слишком горячая вода разрушает витамины и делает вкус напитка горьким.





