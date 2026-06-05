Полезные свойства жимолости и противопоказания к ее употреблению

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о полезных свойствах жимолости и противопоказаниях к ее употреблению. Своими рекомендациями она поделилась в интервью радио Sputnik.

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о полезных свойствах жимолости и противопоказания х к ее употреблению. Своими рекомендациями она поделилась в интервью радио Sputnik. По ее словам, темно-фиолетовый цвет ягоды говорит о высоком содержании полифенолов и антоцианов, которые защищают клетки от окислительного стресса.

Жимолость богата витамином С, калием, марганцем, пищевыми волокнами, органическими кислотами и флавоноидами, что благотворно влияет на метаболизм. Кроме того, полифенольные соединения помогают регулировать воспалительные процессы и улучшают функцию сосудистой стенки, поэтому ягода служит хорошим дополнением для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Разаренова отметила, что жимолость нормализует работу кишечника, укрепляет иммунитет и благодаря низкой калорийности полезна тем, кто борется с лишним весом. Однако у ягоды есть и противопоказания.

К ним относятся индивидуальная аллергия, обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за большого количества органических кислот, а также склонность к послаблению стула, поскольку большие порции могут усиливать этот эффект. Оптимальной суточной нормой врач назвала 100-200 граммов жимолости. Ранее агрономы объяснили, чем подкармливать жимолость в мае. Врач-диетолог подчеркивает, что важно следить за своим здоровьем и не превышать рекомендуемую норму.

Кроме того, перед употреблением жимолости необходимо убедиться, что у вас нет индивидуальной аллергии или склонности к послаблению стула. Важно помнить, что жимолость не является заменой традиционной медицине, а скорее дополнением к здоровому образу жизни. Врач-диетолог рекомендует включать жимолость в свой рацион в moderation, чтобы получить все преимущества этой полезной ягоды. Оцените материал Здоровье





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Жимолость Полезные Свойства Противопоказания Здоровье Рацион

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