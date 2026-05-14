Покупка квартиры с отделкой в новостройках становится сложнее

Москва , 14 мая - АиФ- Москва . Купить квартиру с отделкой в новостройках становится сложнее, поскольку застройщики все чаще сдают жилье без отделки или с черновой отделкой для снижения цен и рисков претензий покупателей.
Об этом рассказали эксперты в беседе с «Российской газетой». Аналитик Алексей Попов отметил, что около 45% лотов сдаются в бетоне, а внутри сегмента с отделкой растет доля черновой отделки при сокращении чистовой. В Москве предложение квартир с полной и предчистовой отделкой за год сократилось на 33%, причем в половине проектов доступны только квартиры без отделки. Покупатели по-прежнему хотят готовое жилье, поскольку это экономит время и позволяет включить ремонт в ипотеку, рассказала эксперт Наталья Шаталина.
Однако застройщикам отделка часто невыгодна из-за роста цен на материалы, зарплат рабочих и рисков судебных исков, хотя сейчас неустойки ограничены 3% от стоимости квартиры. Предпочтения также зависят от класса жилья. Так, в комфорт-классе около 80% запросов приходится на квартиры с отделкой, тогда как в премиум-сегменте клиенты чаще выбирают жилье без отделки для авторского ремонта, сообщил эксперт Станислав Банников. Компромиссным решением становится предчистовая отделка white box, которая снимает с покупателя трудоемкие работы и позволяет девелоперу избежать удорожания, отметила эксперт Юлия Иванова.
