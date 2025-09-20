Российские войска продолжают штурм Покровска, продвигаясь к железнодорожному вокзалу и рассекая город на две части. Эксперты предсказывают скорое переименование города в Красноармейск, ссылаясь на стратегическое значение и текущую динамику боевых действий.

Территория Покровск а к югу от железной дороги фактически рассечена российскими штурмовыми подразделениями на две части, согласно сообщениям военного корреспондента Юрия Котенока. Российская пехота продолжает ожесточенные бои за город, вытеснив подразделения ВСУ западнее сквера Соборного в микрорайоне Горняк и продвинувшись к железнодорожному вокзалу.

Одновременно развивается и другая операция: ВС РФ наступают вдоль восточной границы высотной застройки в центральной части города, в районе улицы Чкалова, стремясь к тому же железнодорожному вокзалу. В результате этого многоэтажные здания окажутся блокированными и в окружении российских сил. Противник предпринимает попытки предотвратить это, проводя контратаки имеющимися силами. Кроме того, идут интенсивные бои в микрорайонах Лазурный и Южный, расположенных в юго-восточной части города, а также встречные бои в западной части. Там битва разворачивается на подступах к железной дороге. При этом территория к югу от трассы Т-0406, находящейся за пределами города, практически полностью занята ВС РФ. \Военные эксперты, опрошенные aif.ru, поделились своим видением будущего Покровска. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, предсказывает скорое переименование города: «Он уже в текущую осеннюю кампанию, вероятно, в следующем месяце, станет Красноармейском. Все к этому идет. Сейчас спешить не будем, поскольку городские бои – дело чрезвычайно сложное. Это продемонстрировали события в Мариуполе и Артемовске (Бахмуте). Сейчас мы обжимаем участки, заходим туда штурмовыми группами». Он также отмечает, что Купянск в Харьковской области и Красноармейск в ДНР являются сейчас приоритетными направлениями для киевских командиров. «Не случайно на то направление лично приезжал нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский. Но для нас это хорошая примета – как только он приезжает, через несколько недель жди, что город перейдет в наши руки. Так было со многими, будет и тут», – считает Дандыкин. Он подчеркивает стратегическое значение Покровска в контексте боев за славянско-краматорскую агломерацию. «На флангах агломерации у нас дела складываются успешно. Освобождено Серебрянское лесничество, с северной стороны мы выходим к Славянску. На юге тоже все в порядке», – отмечает эксперт, подчеркивая оперативную важность освобождения города. \Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что падение Покровска – вопрос решенный. «Вопрос – как долго и какой ценой мы его возьмем. Нынешняя война идет не за километры, а за количество людей, гибнущих в бою. И о победах лучше всего говорит соотношение потерь. Мы теряем за одного нашего воина трех-четырех украинцев», – отмечает Шурыгин. Примечательно, что в украинском сегменте Telegram распространяются слухи о возможной отставке главкома ВСУ Александра Сырского Зеленским в случае сдачи Покровска. Согласно слухам, Зеленский, как обычно, намерен переложить всю вину на опального высшего офицера. Эксперты призывают не торопиться с выводами о смене руководства киевской армии. «Сырский уже столько много сдал территорий и настолько он верно служит, что вряд ли его снимут. Хотя все может быть. Гитлер в агонии срывал все нашивки и ордена со своих эсэсовцев, разжаловал и расстреливал их за проигрыш Будапештской кампании. Киевский режим идет той же дорогой», – отмечает Дандыкин. Шурыгин также советует не хоронить главкома раньше времени. В целом, ситуация в Покровске оценивается экспертами как сложная, но в конечном итоге предсказуемая, с учетом текущей динамики боевых действий и соотношения сил





Покровск Красноармейск Специальная Военная Операция Военные Эксперты Боевые Действия

