Пойман курьер, передававший похищенные деньги мошенникам

В Архангельской области правоохранительные органы задержали курьера, который передавал похищенные пенсионерам деньги мошенникам. Злоумышленники действовали по классической схеме дистанционного мошенничества, убеждая пенсионеров снять все накопления и передать их местному курьеру.

В Архангельской области пойман курьер , который передавал похищенные пенсионерам деньги мошенникам. Злоумышленники действовали по классической схеме дистанционного мошенничества, звоня жертвам через мессенджеры и представляясь сотрудниками ФСБ.

Они убеждали пенсионеров, что их сбережения пытаются похитить, и просили снять все накопления и передать их местному курьеру. Роль задержанного в преступной схеме заключалась в получении похищенных денег от местного курьера и их транспортировке в Москву для дальнейшего распределения между участниками организованной группы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники группы и возможные дополнительные эпизоды





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