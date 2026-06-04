Пойман курьер, передававший похищенные деньги мошенникам

В Архангельской области правоохранительные органы задержали курьера, который передавал похищенные пенсионерам деньги мошенникам. Злоумышленники действовали по классической схеме дистанционного мошенничества, убеждая пенсионеров снять все накопления и передать их местному курьеру.
В Архангельской области пойман курьер , который передавал похищенные пенсионерам деньги мошенникам. Злоумышленники действовали по классической схеме дистанционного мошенничества, звоня жертвам через мессенджеры и представляясь сотрудниками ФСБ.
Они убеждали пенсионеров, что их сбережения пытаются похитить, и просили снять все накопления и передать их местному курьеру. Роль задержанного в преступной схеме заключалась в получении похищенных денег от местного курьера и их транспортировке в Москву для дальнейшего распределения между участниками организованной группы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники группы и возможные дополнительные эпизоды
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