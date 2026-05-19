Поиски семьи Усольцевых особо активны: телефоны пропавших снова активны

Последствия странного исчезновения Сергея, Ирины и пятилетней Арины становится всё более беспросветной темой для обсуждения и надежд. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей почти девять месяцев назад в Красноярском крае, возобновились, намекая на возможный новый поворот событий в делах этой неразгаданной истории.

Москва, 19 мая - АиФ-Москва. В сети появилась информация, что телефоны пропавшей почти девять месяцев назад в Красноярском крае семьи Усольцевых снова активны. Это вызвало новую волну обсуждений и надежд.

Что на самом деле известно о странном исчезновении Сергея, Ирины и пятилетней Арины, как продвигаются поиски и можно ли верить слухам — читайте в материале aif.ru. Спустя почти девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае спасатели возобновили поиски. 15 и 16 мая специалисты обследовали лесные массивы и каменные россыпи в районе Кутурчинского Белогорья. Поиски продолжаются, но времени остаётся всё меньше: снег в тайге ещё не сошёл, а когда это произойдёт, начнёт активно расти зелень, что снова осложнит видимость. Что известно об исчезновении





