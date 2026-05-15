Позиция США по Тайваню не изменилась после встречи Трампа и Си Цзиньпина в Пекине

Позиция США по вопросу Тайваня не изменилась после встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпин а в Пекине. Об этом 14 мая сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News.
Он указал, что Китай пытался поднимать эту тему на переговорах. При этом вопрос о независимости острова не занимал `видного места` в ходе обсуждения. `Мы всегда четко выражаем свою позицию и переходим к другим темам`, — указал Рубио.
Трамп ранее в этот день назвал свои переговоры с Си Цзиньпином превосходными. При этом глава Белого дома предпочел не комментировать вопрос, затрагивалась ли в ходе диалога ситуация вокруг Тайваня. Трамп прибыл с государственным визитом в Китай 13 мая. Данный визит стал первым посещением КНР американским лидером за последние девять лет. Позднее Центральное телевидение Китая сообщило, что переговоры завершились
