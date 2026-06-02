Пожизненный срок Рауфа Арашукова продлён: он не сможет перейти в исправительное учреждение особого режима в Мордовии

Бывшему сенатору Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненное заключение за хищения и заказные убийства, не удалось добиться перевода из колонии «Чёрный дельфин» в Мордовию. Суд отклонил его просьбу о направлении в учреждение, где содержится его отец Рауль Арашуков. Рауф Арашуков хотел бы содержаться в одной исправительной колонии со своим отцом.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бывшему сенатору Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненное заключение за хищения и заказные убийства , не удалось добиться перевода из колонии «Чёрный дельфин» в Мордовию.

Суд отклонил его просьбу о направлении в учреждение, где содержится его отец Рауль Арашуков. Об этом РИА «Новости» Суд не удовлетворил ходатайство бывшего сенатора Рауфа Арашукова о переводе в исправительное учреждение особого режима ИК-6 в Мордовии, известное как «Торбеевский централ». Таким образом, пожизненно осуждённый будет и дальше сидеть в оренбургской колонии «Чёрный дельфин». Добиваясь перевода, он указывал, что хотел бы содержаться в одной исправительной колонии со своим отцом Раулем Арашуковым.

Соответствующее прошение было подано во время рассмотрения апелляции на приговор по делу о даче взятки сотруднику ФСИН. Пожизненный срок Рауф Арашуков получил за организацию убийств заместителя руководителя молодёжного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. По тому же уголовному делу пожизненное наказание назначили и его отцу. Присяжные пришли к выводу, что Рауль Арашуков создал преступное сообщество, тогда как его сын принимал участие в его деятельности. В колонии он..





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