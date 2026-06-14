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Пожилая женщина пострадала в Смоленской области из-за сбитого беспилотника

Происшествия News

Пожилая женщина пострадала в Смоленской области из-за сбитого беспилотника
Смоленская ОбластьПострадавшаяВасилий Анохин
📆6/14/2026 6:54 AM
📰aifonline
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В Смоленской области произошло возгорание частного жилого дома из-за сбитого украинского беспилотника. Пожилая женщина пострадала и находится в больнице.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Пожилая женщина пострадала в Смоленской области после повреждения и возгорания частного жилого дома при падении сбитого украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Василий Анохин .

Это произошло в городе Вязьме. Губернатор написал в своем Телеграм-канале, что в Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина. Он уточнил, что пострадавшая находится в больнице.

Врачи оценивают состояние женщины как стабильное. Анохин пожелал ей скорейшего выздоровления. Глава региона также уточнил, что возникший пожар удалось локализовать. Губернатор добавил, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС и оперативных служб.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня силы ПВО обезвредили над территорией страны 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Кроме того, сообщалось, что в Новомосковске Тульской области в ночь на 14 июня во время отражения налета БПЛА киевского режима фрагменты беспилотников упали на территорию промышленного объекта

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Смоленская Область Пострадавшая Василий Анохин Атаки Беспилотников ВСУ Пожар

 

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