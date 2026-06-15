Пожар в пятиэтажном доме на 22‑го Партсъезда в Самаре: две жертвы и пятеро пострадавших

В результате возгорания в жилом здании на улице 22‑го Партсъезда в Самаре погибли два человека, пятеро получили ранения, включая несовершеннолетних. Оперативные службы провели тушение, а следственные органы открыли расследование причин пожара.

Вечером 27 апреля на первом этаже пятиэтажного жилого дома № 20 по улице 22‑го Партсъезда в Самаре вспыхнул пожар , который быстро распространился на верхние этажи здания.

Пламя охватило несколько квартир, в результате чего возникла острая необходимость в эвакуации жильцов и оперативном вмешательстве пожарных бригад. По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано коротким замыканием в электропроводке, однако официальные расследователи пока воздерживаются от окончательных выводов, пока не будет завершено техническое освещение происшествия. Оперативные службы, прибывшие на место в течение нескольких минут, начали интенсивное тушение, используя как обычные станции, так и специальные пенные составы, позволяющие ограничить распространение огня и защитить соседние помещения от разрушения.

В результате трагедии погибло два человека - мужчина 45 лет и женщина 38 лет, которые находились в квартире на втором этаже в момент вспышки. Пятеро пострадавших, среди которых два несовершеннолетних, были немедленно доставлены в региональные медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь. Трёх пострадавших удалось стабилизировать на месте, им была проведена первая медицинская помощь, после чего их перевезли в больницу для дальнейшего наблюдения.

Семь человек, получивших лёгкие ожоги и дымовую интоксикацию, получили первую помощь на месте и были выписаны после короткого наблюдения. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное. Пресс‑служба регионального главного управления Следственного комитета России опубликовала официальное сообщение о происшествии в официальном канале ведомства на платформе MAX. В заявлении говорится, что следственные органы уже начали проверку обстоятельств возгорания, в том числе возможных нарушений в сфере электробезопасности и соблюдения строительных норм.

По словам представителей комиссии, в ближайшее время будет проведена экспертиза места происшествия, а также опрос свидетелей и жильцов дома. Руководство города Самары выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также поблагодарило спасательные службы за оперативную и профессиональную работу. Власти обещали усилить контроль за состоянием электроустановок в жилом фонде города, а также рассмотреть возможность проведения обязательных проверок пожарной безопасности в старых зданиях, где риск возгорания особенно высок. Текущее расследование будет продолжено, и результаты будут опубликованы в открытом доступе





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Пожар Самара Жилой Дом Пострадавшие Следственный Комитет

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