Пожары в конюшнях и поджог автомобиля в Казани: возможные мотивы и следствия

📆5/15/2026 7:20 AM
Владельцы лошадей, которые арендовали места в этих конюшнях, считают, что пожары могли быть устроены намеренно. Они связывают это со строительством элитного коттеджного посёлка рядом с клубом «Луговое».

По словам арендаторов, новые соседи купили землю подешевле — из-за близости к конюшням. Но потом могли испугаться, что люди не захотят покупать дорогие дома из-за запаха от лошадей. Огонь также уничтожил клубы «Патрушево» и «Аллегро». Владельцы последнего говорят, что нашли рядом с местом пожара канистру с бензином.

Сейчас следователи выясняют причину возгораний. Местные любители конного спорта подтвердили, что рядом с пострадавшими конюшнями тоже строятся коттеджные посёлки. А в Казани мужчина за одну ночь успел поджечь легковой автомобиль и домофон в доме на улице Кайбийцкой. По словам жильцов, до поджога иномарки нарушитель пытался спалить мусорный бак и мопед, а также регулярно проникал в подъезды и пачкал стены фекалиями.

Его сочли невменяемым.

