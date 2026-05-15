Пожары в конюшнях и поджог автомобиля в Казани: возможные мотивы и следствия

Владельцы лошадей, которые арендовали места в этих конюшнях, считают, что пожары могли быть устроены намеренно. Они связывают это со строительством элитного коттеджного посёлка рядом с клубами «Луговое», «Патрушево» и «Аллегро». По словам арендаторов, новые соседи купили землю подешевле — из-за близости к конюшням. Но потом могли испугаться, что люди не захотят покупать дорогие дома из-за запаха от лошадей. Огонь также уничтожил клубы «Патрушево» и «Аллегро». Владельцы последнего говорят, что нашли рядом с местом пожара канистру с бензином. Сейчас следователи выясняют причину возгораний. Местные любители конного спорта подтвердили, что рядом с пострадавшими конюшнями тоже строятся коттеджные посёлки. А в Казани мужчина за одну ночь успел поджечь легковой автомобиль и домофон в доме на улице Кайбийцкой. По словам жильцов, до поджога иномарки нарушитель пытался спалить мусорный бак и мопед, а также регулярно проникал в подъезды и пачкал стены фекалиями. Его сочли невменяемым. Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Владельцы лошадей, которые арендовали места в этих конюшнях, считают, что пожары могли быть устроены намеренно. Они связывают это со строительством элитного коттеджного посёлка рядом с клубом «Луговое».

По словам арендаторов, новые соседи купили землю подешевле — из-за близости к конюшням. Но потом могли испугаться, что люди не захотят покупать дорогие дома из-за запаха от лошадей. Огонь также уничтожил клубы «Патрушево» и «Аллегро». Владельцы последнего говорят, что нашли рядом с местом пожара канистру с бензином.

Сейчас следователи выясняют причину возгораний. Местные любители конного спорта подтвердили, что рядом с пострадавшими конюшнями тоже строятся коттеджные посёлки. А в Казани мужчина за одну ночь успел поджечь легковой автомобиль и домофон в доме на улице Кайбийцкой. По словам жильцов, до поджога иномарки нарушитель пытался спалить мусорный бак и мопед, а также регулярно проникал в подъезды и пачкал стены фекалиями.

Его сочли невменяемым. Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Пожары В Конюшнях Поджог Автомобиля В Казани Мотивы И Следствия Строительство Коттеджных Посёлков Невменяемый Нарушитель

United States Latest News, United States Headlines