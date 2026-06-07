Пожар в Запорожье: Россия нанесла массированный удар по Украине

В ночь на воскресенье, 7 июня, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram о вспыхнувшем пожаре. На место были направлены экстренные службы. Это произошло в то время, когда войска РФ в очередной раз нанесли массированный удар по Украине.

В ночь на воскресенье, 7 июня, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram о вспыхнувшем пожар е. На место были направлены экстренные службы.

Это произошло в то время, когда войска РФ в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев, где уже известно о гибели 6 человек, ранено более 80. В Днепре российская атака унесла 15 жизней. Фотографии с места событий демонстрируют разрушение инфраструктуры и разбросанные обломки зданий.

В результате ударов РФ по Запорожью и Краматорску погибли не менее 15 человек. В Киеве минимум дважды за ночь была тревога из-за БПЛА РФ. На высотке в Москве были размещены ЗРК США. США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе.

Кроме того, СМИ сообщают, что США могут отказать Германии в поставке ракет Tomahawk из-за России





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