Пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры после массированного удара РФ по Киеву

В ночь на 3 июня 2026 года российские войска атаковали Киев, вызвав пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены жилые дома и инфраструктура. Погибли спасатели в Харькове.

В ночь на 3 июня 2026 года российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киев у, в результате которого загорелся Успенский собор Киев о-Печерской лавры. Глава Киев ской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о сильном возгорании на территории лавры, а мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что огонь охватил крышу главного храма комплекса.

Очевидцы распространили в социальных сетях видео пожара, на которых видно, как пламя и густой дым поднимаются над куполами собора. На момент публикации информации о пострадавших не поступало, однако ущерб культурному наследию огромен. Киево-Печерская лавра, имеющая статус национального заповедника и включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже неоднократно страдала от российских обстрелов. В январе 2026 года под ударами оказалась галерея, ведущая к Дальним пещерам - одной из самых сакральных частей комплекса.

В 2023 году ЮНЕСКО официально признало, что украинские объекты Всемирного наследия, включая Софийский собор и Киево-Печерскую лавру, находятся под угрозой из-за агрессии РФ. Всего с начала войны российские удары повредили или уничтожили около 1600 объектов культурного наследия в Украине. Помимо лавры, российская атака затронула жилые районы Киева. В Печерском районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом, в Соломенском - в девятиэтажный, а в Оболонском произошло частичное обрушение здания.

В Шевченковском районе зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, включая рынок и продуктовый магазин. Также сообщается о попадании в 25-этажный жилой дом. По последним данным Кличко, пострадали не менее 13 человек, девять из них госпитализированы. На севере столицы повреждены линии электропередачи, из-за чего 140 тысяч абонентов остались без света.

Атака продолжилась и в других регионах Украины. В Харькове местный телеканал Харьков 24 и агентство AFP сообщили о взрывах. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что во время тушения пожара на одном из адресов повторным ударом РФ были убиты пятеро спасателей, еще не менее пяти человек ранены. Украинские издания отмечают, что погибшие тушили возгорание, возникшее в результате предыдущего обстрела той же ночью.

Массированный удар по Киеву и Днепру 2 июня уже привел к многочисленным жертвам. В Киеве погибли 6 человек, ранено более 80. В Днепре российская атака унесла 15 жизней. Эти события вновь поднимают вопрос о защите культурного наследия и гражданского населения в условиях войны.

Международное сообщество продолжает осуждать действия РФ, однако удары не прекращаются. ЮНЕСКО уже внесло объекты Киева и Львова в список наследия под угрозой уничтожения. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах встретиться с Дональдом Трампом на саммите G7. В других новостях: задержан танкер теневого флота РФ, США и Иран готовятся подписать мирное соглашение 19 июня, а CNN сообщило, что Иран заблокировал туннели к складам обогащенного урана





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Киев Киево-Печерская Лавра Пожар Ракетный Удар Культурное Наследие

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