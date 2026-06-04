Пожарный-доброволец поджег три дома и поехал тушить

29-летний пожарный-доброволец Джастин Шолли умышленно поджег три дома в американском штате Мэриленд и затем поехал на пожары, чтобы их тушить.

В американском штате Мэриленд 29-летний пожарный-доброволец Джастин Шолли умышленно поджег три дома за 30 часов, а затем поехал на пожары, чтобы их тушить. Пожар на первом участке возник из-за подожжённых у дороги брёвен, на втором загорелись гараж и сарай, на третьем - сарай, три автомобиля, навес, небольшая постройка и беседка.

Во всех домах в момент пожаров находились люди. Полиция установила связь между происшествиями, поджоги были умышленными, а неподалёку от мест преступлений видели машину Шолли. В багажнике нашли жидкость для розжига, дрова и зажигалку. Мужчина признал вину на допросе и сообщил, что недалеко от второго места поджога живёт экс-начальник, уволивший его в 2025 году.

Обвинения включают поджог, незаконное проникновение и создание угрозы жизни людей. Ранее стало известно, что в Башкортостане будут судить мужчину, который обвиняется в сожжении заживо супруги и тёщи





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Пожарный-Доброволец Поджог США Пожар

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