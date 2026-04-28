Пожары в Нальчике и Москве: последствия и причины

В Кабардино-Балкарии и столице России произошли крупные пожары. В Нальчике огонь локализован, пострадавших нет, а в Москве число погибших достигло восьми человек. Расследование причин продолжается.

В 20:58 в Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о пожар е в городе Нальчик . Огонь возник на улице Чернышевского, где загорелась кровля двухэтажного здания площадью 500 квадратных метров.

По прибытии пожарных огонь был локализован на площади 400 квадратных метров. В настоящее время спасатели продолжают разбирать конструкции и проливать их водой, чтобы предотвратить повторное возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают 50 сотрудников МЧС и 10 единиц специальной техники.

Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее в Москве на строительной площадке в районе Аэропорт произошёл крупный пожар. По последним данным, число погибших в результате трагедии увеличилось до восьми человек. Огонь был ликвидирован на площади около 1400 квадратных метров.

В ходе инцидента пострадали девять человек, которым была оказана медицинская помощь. На момент возгорания внутри здания находились сотни людей, которых пришлось срочно эвакуировать. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание в электрической сети. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следствие продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

В связи с участившимися случаями пожаров в различных регионах страны, специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В частности, рекомендуется регулярно проверять состояние электропроводки, не перегружать розетки и использовать только исправные электронагревательные приборы. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно вызвать спасателей по телефону 112 и следовать их инструкциям.





