Поехали! От Северной Осетии до Москвы: праздничное путешествие по России

Мария Осадник и Евгений Покровский приглашают зрителей в увлекательное путешествие по России! В программе: Северная Осетия, Краснодарский край, гастрономические открытия в Муроме, юбилей Когалыма и грандиозный День рождения Москвы.

Мария Осадник и Евгений Покровский продолжают радовать зрителей новыми выпусками программы, посвященными красотам и традициям нашей необъятной страны. В этот раз телезрителей ждет захватывающее путешествие по Северной Осетии, где ведущие познакомят с древними обычаями и культурой этого удивительного региона.

Зрители смогут насладиться видами живописных ущелий, совершить виртуальный полет над величественными пейзажами, увидеть завораживающие осетинские народные танцы, передающие дух и энергию народа, а также отправиться на экскурсию к старинным дозорным башням, хранящим историю веков. Программа обещает быть насыщенной и интересной, подарив зрителям незабываемые впечатления и возможность узнать больше о самобытной культуре Северной Осетии. Не упустите шанс окунуться в атмосферу гостеприимства и традиций этого прекрасного уголка России!\Кроме того, в выпуске программы мы совершим виртуальное путешествие в Краснодарский край, где после открытия международного аэропорта вновь стали доступнее прекрасные курорты этого южного региона. Те, кто давно мечтал посетить знаменитый краснодарский парк Галицкого, теперь смогут осуществить свою мечту! Программа расскажет о возможностях для отдыха и развлечений, о новых маршрутах и интересных местах, которые стоит посетить. Также в программе «Поехали!» зрителей ждет гастрономическое путешествие вместе с «Поварами на колесах». Звездные шефы Сергей Балашов и Андрей Федосеев отправятся в Муром, чтобы узнать секреты местной кухни и познакомиться с историей легендарного героя Ильи Муромца. Они погрузятся в атмосферу древнерусских традиций, научатся печь муромские калачи и готовить традиционные черные щи, освоят навыки владения богатырским оружием и примут участие в народной игре в бабки. Конечно же, шефы поделятся своими кулинарными изысками, приготовив собственные оригинальные блюда, вдохновленные местной кухней и историей. Не пропустите увлекательное гастрономическое приключение!\В центре внимания этого выпуска – город Когалым, молодой, но стремительно развивающийся город, выросший в суровых условиях северной тундры и тайги. В эти дни Когалым празднует свой 50-летний юбилей! Ведущие расскажут о том, как строился и развивался этот город, о его достижениях и о людях, которые внесли свой вклад в его процветание. Кроме того, программа посвящена Дню рождения Москвы! В праздничный день ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский отправятся в увлекательное путешествие по Москве-реке, чтобы поздравить любимую столицу с 878-летием. Зрителей ждут красивые виды, песни, музыка и море поздравлений. Москва предстанет во всей своей красе, украшенная тысячами флагов в цветах российского триколора. Программа расскажет о праздничных мероприятиях, которые пройдут в течение всех выходных, о рекордах и интересных фактах о Москве, о жизни горожан и о том, как столица меняется и развивается. От Красной площади до современных небоскребов, от уютных набережных до множества видов транспорта – Москва предстанет во всей своей красе и многогранности. Не пропустите этот праздничный выпуск





Путешествия Россия Северная Осетия Москва Гастрономия

