В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудники УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением, который, по данным УФСБ по ДНР, был оставлен ВСУ для дальнейших диверсий и терактов. В тайнике было обнаружено 10 гранатомётов производства стран НАТО, две осколочно-фугасные мины HE120C и 10 ручных гранат натовского образца.
Под Красноармейском обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением, который, по данным УФСБ по ДНР, был оставлен ВСУ для дальнейших диверсий и терактов. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности Схрон нашли в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудников УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота.
В ведомстве заявили, что тайник был оборудован при отступлении украинских подразделений. Внутри обнаружили 10 гранатомётов производства стран НАТО, две осколочно-фугасные мины HE120C и 10 ручных гранат натовского образца. Всё найденное оружие и боеприпасы передали в Минобороны России. ФСБ предотвратила теракт в порту Усть-Луга.
По данным спецслужбы, прибывший из Бельгии газовоз «Аррхениус» был заминирован. В районе машинного отделения водолазы нашли на магнитных креплениях два самодельных взрывных устройства. Каждое, как утверждается, содержало около 7 кг пластита и напоминало морскую мину производства НАТО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
