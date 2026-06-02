Фельдшер Светлана Брюханова из скорой помощи № 7 Донецка делится своими переживаниями и описывает, как её бригада спасает мирных жителей, находясь под постоянным артиллерийским огнём.

Донецк ие герои‑ медики каждый день вынуждены бороться за жизни мирных жителей в условиях постоянного обстрел а со стороны украинских сил. Фельдшер скорой помощи подстанции № 7 Донецк а Светлана Брюханова рассказывает, как во время неотложных вызовов её команда сталкивается с колоссальным психологическим и физическим давлением.

При ответе на сигнал о пострадавшем спасатели часто оказываются в эпицентре артиллерийского огня: снаряды падают рядом, в окрестностях слышен гул взрывов, а воздух наполнен запахом разрушенного бетона. В такие минуты даже самое простое действие - поднять пациента в машину - превращается в рискованный манёвр, где каждая секунда может стоить жизни не только пострадавшему, но и самому спасателю.

Светлана отмечает, что ей и её коллегам неоднократно приходилось прятаться в подъездах, укорачивая путь к больному, чтобы успеть оформить первую помощь до того, как следующее попадание снова обрушится на их позицию. Один из эпизодов, запомнившийся ей особенно ярко, произошёл, когда бригада выехала на вызов, а по приближению к пострадавшему был произведён повторный обстрел.

Медицинский персонал был вынужден быстро затянуть раненого в подъездное помещение, удерживая его от дальнейшего воздействия осколков, а затем, собрав силы, мгновенно покинул опасную зону, успев успокоить пациента и обеспечить его стабильность до прибытия дальнейшей помощи





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Медики Донецк Обстрел Скорая Помощь Героизм

United States Latest News, United States Headlines