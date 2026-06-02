Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Под огнём: спасатели из Донецка продолжают работать в условиях постоянных обстрелов

News News

Под огнём: спасатели из Донецка продолжают работать в условиях постоянных обстрелов
МедикиДонецкОбстрел
📆6/2/2026 12:58 AM
📰RT на русском
54 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 53%

Фельдшер Светлана Брюханова из скорой помощи № 7 Донецка делится своими переживаниями и описывает, как её бригада спасает мирных жителей, находясь под постоянным артиллерийским огнём.

Донецк ие герои‑ медики каждый день вынуждены бороться за жизни мирных жителей в условиях постоянного обстрел а со стороны украинских сил. Фельдшер скорой помощи подстанции № 7 Донецк а Светлана Брюханова рассказывает, как во время неотложных вызовов её команда сталкивается с колоссальным психологическим и физическим давлением.

При ответе на сигнал о пострадавшем спасатели часто оказываются в эпицентре артиллерийского огня: снаряды падают рядом, в окрестностях слышен гул взрывов, а воздух наполнен запахом разрушенного бетона. В такие минуты даже самое простое действие - поднять пациента в машину - превращается в рискованный манёвр, где каждая секунда может стоить жизни не только пострадавшему, но и самому спасателю.

Светлана отмечает, что ей и её коллегам неоднократно приходилось прятаться в подъездах, укорачивая путь к больному, чтобы успеть оформить первую помощь до того, как следующее попадание снова обрушится на их позицию. Один из эпизодов, запомнившийся ей особенно ярко, произошёл, когда бригада выехала на вызов, а по приближению к пострадавшему был произведён повторный обстрел.

Медицинский персонал был вынужден быстро затянуть раненого в подъездное помещение, удерживая его от дальнейшего воздействия осколков, а затем, собрав силы, мгновенно покинул опасную зону, успев успокоить пациента и обеспечить его стабильность до прибытия дальнейшей помощи

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Медики Донецк Обстрел Скорая Помощь Героизм

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 03:58:51